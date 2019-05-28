США не визнаватимуть російські паспорти, видані на Донбасі та в Криму – Волкер

Сполучені Штати не визнаватимуть російські паспорти, видані в непідконтрольних українській владі районах Донбасу і в анексованому Росією Криму, заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода під час телефонного брифінгу в Брюсселі, американський дипломат сказав, що вважає роздачу російських паспортів українським громадянам на сході України «провокативним кроком». При цьому він не думає, що українці масово підуть за цими паспортами, бо «вони і так достатньо страждають від російської окупації на Донбасі».

24 квітня президент Росії Володимир Путін видав указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України, а також жителі анексованого Криму, зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Це рішення різко розкритикувала Україну і її західні союзники.

27 квітня Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям. 1 травня він підписав указ, який, зокрема, дозволяє видавати в спрощеному порядку і впродовж трьох місяців російські паспорти українцям, які народилися і жили в Криму.

Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій, до ЄС і США, а також диппредставництв іноземних держав в Україні із закликом посилити санкції проти Росії через рішення Москви.

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