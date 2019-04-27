Виданий в ОРДЛО паспорт РФ не дає права на російську пенсію, - пояснює експерт

Якщо мешканці ОРДЛО забажають скористатись з указу Путіна, що передбачає пришвидшену процедуру видачі російських паспортів в регіоні, вони будуть зобов'язані дотримуватись "великої кількості абсурдних норм російського законодавства", але не зможуть одразу претендувати на виплати з російського бюджету. Про це пише Володимир Жбанков, експерт центру "Дім Вільна Росія" в Києві - підрозділу зареєстрованої у Вашингтоні фундації "Вільна Росія".

Згідно до рішення Путіна про пришвидшену видачу російських паспортів мешканцям ОРДЛО, ці громадяни України зможуть отримати закордонний паспорт Росії, але не внутрішній, пише Жбанков.

Хоча, теоретично, російське громадянство передбачає надання певних прав, включно з правом на отримання пенсій, інших виплат, а також виборчі права, для мешканців ОРДЛО ці права, крім виборчого, можуть залишитись лише на папері, адже щоб ними скористатись, зауважує експерт, необхідно мати внутрішній паспорт, реєстрацію за місцем проживання на території Росії, отримати податковий номер, державне страхове посвідчення та низку інших документів. Ці документи оформлюються за місцем реєстрації.

Варто пам'ятати, зауважує експерт, що за законом РФ від 2014 року, фіктивна реєстрація за місцем проживання карається ув'язенням на строк до трьох років.

Мешканцям Абхазії, які оформили російські паспорти в 2008 році, знадобилось сім років, щоб вони набули законних підстав для отримання виплат в Росії, нагадує Жбанков.

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