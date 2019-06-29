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Україна

Партія Саакашвілі зареєстрована ЦВК на дочасні вибори у Раду

Міхеїл Саакашвілі йде на парламентські вибори

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Саакашвілі додасть перцю до виборів до Ради ... Саакашвілі - це шоу
Економіст Андерс Аслунд писав на початку червня

Центральна виборча комісія на засіданні 29 червня ухвалила рішення про реєстрацію партії екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил» на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.

За даними ЦВК, зареєстровано 88 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку партії в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 9 кандидатів – в одномандатних виборчих округах.

Повідомляється, що реєстрація проведена на виконання рішення Верховного суду України.

/**/ /**/ /**/ На фото: Саакашвілі у Варшаві у лютому 2018-го року
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У партії Саакашвілі реєстрацію на виборах назвали «кроком до перемоги».

Раніше сьогодні Верховний суд України підтвердив рішення апеляційної інстанції дозволити партії Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил» реєструватися для участі у виборах.

/**/ /**/ /**/ Протестувальник на фоні Парламенту Грузії
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Окремі оглядачі у США раніше писали, що повернення Саакашвілі до України пожвавить українську політику.

"Саакашвілі додасть перцю до виборів до Ради", - писав на початку червня Андерс Аслунд, експерт аналітичного центру Atlantic Council, - "Саакашвілі - це шоу".

Натомість журналістка Даєн Френсіс (Diane Francis) відзначала, що повернення Саакашвілі матиме "сильний антикорупційний вплив".

Центральна виборча комісія 23 червня відмовила в реєстрації кандидатам від партії Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил». Пізніше, 25 червня, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив рішення за позовом партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» до ЦВК, яким вирішив задовольнити заяву позивача, який вимагав від Центрвиборчкому скасувати рішення про відмову в реєстрації як списку партії Саакашвілі, так і кандидатів у мажоритарних округах, висунутих цією політичною силою.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня 2019 року.

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Перспективи співпраці України та США. Інтерв'ю з Володимиром Омеляном. Відео
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