Столтенберґ: Україна довела, що є дуже цінним партнером для НАТО

Україна довела, що є дуже цінним партнером Північноатлантичного альянсу. Про це на брифінгу у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Союзники по НАТО вирішили надати Україні статус учасника Програми розширених можливостей бо Україна довела, що є дуже цінним партнером для НАТО. Ми працюємо з українцями на багатьох різних напрямках. І це є способом дальшого поглиблення нашого партнерства з Україною», – сказав Столтенберґ.

Щодо блокування Угорщиною роботи Комісії Україна – НАТО, він зазначив, що наразі Альянс намагається вирішити це питання.

«Щодо зустрічей на рівні міністрів в Комісії Україна-НАТО – це питання ще не вирішене. Ми все ще намагаємось його вирішити і знайти шляхи такого вирішення», – наголосив генсекретар НАТО.

12 червня стало відомо, що Україна стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей». Приєднання до програми не передбачає перспективи членства в альянсі.

Таке приєднання дає Україні можливість забезпечити оперативне планування на ранніх стадіях кризи та розширити діалог в обміні розвідувальними даними. Також програма передбачає участь у спільних навчаннях та можливість для українських військових обіймати посади в Міжнародному військовому штабі НАТО та інших командних структурах альянсу.

Україна вже співпрацює з НАТО в межах Комплексного пакету допомоги, а також виконує Річну національну програму, яка містить набір реформ, що наближують країну до стандартів НАТО.

Дивіться також: Протест у Венеції за врегулювання туризму. Відео