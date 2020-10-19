Видавництво Vivat збирається оскаржити рішення про заборону книги «Справа Василя Стуса»

Видавництво Vivat збирається оскаржити рішення Дарницького районного суду Києва, який заборонив видавати та поширювати книгу «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані, поки з неї не приберуть інформацію про народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука.

«Ми прийняли непросте фінансове, але цілком зрозуміле для нас з точки зору моралі рішення йти в Апеляційний суд. Заява буде подана як тільки ми отримаємо повний текст рішення суду», – розповіли видавці.

Рішення ухвалили 19 жовтня за позовом Медведчука.

16 жовтня суд провів останнє засідання в цій справі. Під судом тоді зібралися декілька десятків активістів, які проводили акцію «Захистимо Стуса! Медведчука – під трибунал!».

У вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.

У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. За словами Кіпіані, ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти, якою Василь Стус був людиною.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

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