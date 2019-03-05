Волкер: Росія має негайно звільнити захоплених 100 днів тому українських військових

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер закликав Росію негайно звільнити захоплені 100 днів тому українські судна і військових.

«4 березня сплив 100-ий день, який українські члени екіпажу провели в російському ув’язненні після неправомірного нападу Росії на судна українського флоту поблизу Керченської протоки. Росія має поводитись як належить великій державі і негайно звільнити екіпаж і судна», – написав Волкер у Twitter.

Українські військові моряки, захоплені співробітниками ФСБ Росії біля берегів Криму, вже 100 днів перебувають в полоні.

Раніше російська влада неодноразово заявляла, що вважає українських військових «порушниками державного кордону».

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

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