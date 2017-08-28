Волкер: «замороження» конфлікту на Донбасі загрожує Росії ізоляцією

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що нинішня ситуація на Донбасі вказує на те, що Росія збирається змиритися з санкціями і зберегти статус-кво на Донбасі.

«Однак я не думаю, що це дуже добре для них. Росія платить ціну за перебування на Донбасі… І якщо чесно, то ситуація ставатиме гіршою з часом, не кращою. Ситуація, за якої Росія заморозить свої дипломатичні й економічні відносини, – явно не те, чого вона може прагнути», – сказав Волкер в інтерв’ю британському виданню The Financial Times 27 серпня.

Спецпредставник заявив, що конфлікт в Донбасі загострюється, і без будь-яких дій «все буде ставати лише гірше».

На думку американського дипломата, невирішений конфлікт на сході України не дасть налагодитися відносинам між Росією і США. Він також зазначив, що Вашингтон «серйозно обдумує» постачання летальної зброї Києву.

Волкер знову закликав Росію дотримуватися Мінських угод. Раніше, після відвідування Донбасу, американський дипломат назвав безперечним факт присутності Росії в зоні конфлікту, а саму ситуацію в регіоні – «гарячою війною».

Від 25 серпня у зв’язку з початком навчального року на Донбасі діє «шкільне перемир’я». Вже через кілька годин після його оголошення Київ і підтримувані Росією сепаратисти заявили про порушення режиму припинення вогню.

За даними ООН, за три роки війни на сході України загинули понад 10 тисяч людей. Захід і Україна звинувачують Росію в підтримці бойовиків на Донбасі. Кремль заперечує своє втручання у збройний конфлікт на сході України.

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