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Зеленський починає візит до США

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Президент України Володимир Зеленський починає свій візит до США, повідомляє його речниця Юлія Мендель.

Під час візиту, який триватиме до 26 вересня, Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

У Білому домі повідомили, що Трамп і Зеленський вперше зустрінуться в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку 25 вересня.

Крім того, у рамках візиту президент України зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл, повідомляли раніше в Офісі президента.

Володимир Зеленський також виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

/**/ /**/ /**/ Президент США Дональд Трамп відповідає на питання журналістів, 22 вересня 2019 року
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Візит Зеленського до США відбувається на тлі скандалу в США, що виник довкола телефонної розмови українського президента з американським колегою у липні. За даними ЗМІ, під час цієї розмови Трамп тиснув на Зеленського, вимагаючи провести розслідування щодо його можливого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

Дивіться також: ​Президент США Дональд Трамп розповів про деталі розмови з Зеленським. Відео

Президент США Дональд Трамп розповів про деталі розмови з Зеленським. Відео
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Президент США Дональд Трамп розповів про деталі розмови з Зеленським. Відео

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