В Білому домі підтвердили плани Трампа відправляти нелегалів до низки міст у США

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс видала заяву на підтримку пропозиції президента Дональда Трампа відправляти затриманих нелегальних іммігрантів до міст, влада яких дотримується політики поблажливого ставлення до нелегальних іммігрантів, так званих "міст притулків".

"Ми не хочемо покладати весь тягар на одну, або дві прикордонні громади", - заявила Сандерс в інтерв'ю каналу АВС у неділю. "Демократи повсякчас заявляють, що вони підтримують відкриті кордони, підтримують "міста-притулки", - наголосила вона. - Тож давайте поширимо цей тягар і покладемо його на деякі інші місця, якщо вони цього хочуть і відмовляються вирішити проблему".

В суботу президент Дональд Трамп написав у Твітері, що його адміністрація має законне право відправляти незаконних іммігрантів до "міст-притулків".

"Щойно: США мають абсолютне право відправляти затриманих незаконних іммігрантів до міст-притулків. Ми вимагаємо, щоб про них піклувались якнайкраще, особливо в штаті Каліфорнія, який добре відомий поганим управлінням та високими податками!" - написав Трамп.

Про такі плани адміністрації Трампа раніше повідомляло видання The Washington Post.

"Містом-притулком" називають міста у США, які обмежують співпрацю муніципальної поліції з федеральними органами влади з питання затримання та надання інформації про нелегальних іммігрантів. Так, якщо нелегальний іммігрант вступає в контакт з місцевою поліцією, наприклад, через порушення прав дорожнього руху, порушення громадського спокою, або інше, його передають федеральним органам для депортації лише у випадку серйозного порушення. Така політика дозволяє ефективніше виявляти злочини, вважає влада таких міст, адже нелегальні іммігранти не бояться спілкуватись з поліцією, якщо стають свідками, чи жертвами порушень.

Президент Трамп неодноразово виступав за запровадження більш жорстких обмежень для нелегальної імміграції.

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