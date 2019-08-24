"Канада та Україна мають спільні цінності". Заява міністрів оборони та закордонних справ Канади

Канада та Україна мають спільні цінності, включно з відданістю демократії, свободі та верховенству права. Про це йдеться у спільній заяві з приводу Дня Незалежності України міністерки закордонних справ Канади Христі Фріланд та міністра національної оборони цієї країни Саджита Харджана.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оприлюднив заяву з приводу Дня Незалежності України, яку закінчив словами "Слава Україні".

"Канада завжди підтримуватиме українських народ, його суверенітет та територіальну цілісність. Відзначаючи 28-му річницю незалежності України, ми очікуємо продовження спільної роботи, як близькі друзі та партнери у майбутньому", - йдеться у спільній заяві Фріланд та Харджана.

Заява також наголошує на тісних взаєминах між народами України та Канади, співпраці у сферах оборони та безпеки між двома країнами.

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