Нідерланди розкрили деталі нападу російських шпигунів на установу з хімічної зброї

Уряд Нідерландів звинуватив російську військову розвідку – ГРУ – в нападі на установу, що регулює хімічну зброю в світі – Організацію з заборони хімічної зброї (OPCW).

Голландські посадовці розповіли деталі російської операції проти OPCW під час спільної голландсько-британської урядової конференції в Гаазі.

Коли операцію було виявлено, чотирьох офіцерів російської розвідки було негайно видворено з країни.

Вони залишили речі, що дозволило Нідерландам виявити на комп'ютері одного з агентів, що він також зв'язувався з Бразилією, Швейцарією та Малайзією, намагаючись втрутитись до слідства стосовно збиття літака МН17, повідомляє CNN.

Виступаючи на конференції, голова контррозвідки Нідерландів генерал-майор Онно Ейхельшейм назвав імена чотирьох осіб, яких підозрюють в тому, що вони є агентами Росії – Олексій Моренець, Євген Серебряков, Олег Сотніков та Олексій Мінін.

Агенти подорожували за дипломатичними паспортами, заявив Ейхельшейм.

В той же день, Британія виступила зі звинуваченнями проти 12 хакерських груп ГРУ.

Росія заперечила участь у кібернападах. Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала звинувачення "несправжніми".

А от генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив на солідарності НАТО з урядами Нідерландів та Британії.

"НАТО солідарний з урядами Нідерландів та Британії у викритті Росії та її кібернападів на @OPCW та інших. Росія має припинити безвідповідальну поведінку, яка підриває міжнародне право та установи. Союзники НАТО співпрацюють з посилення кіберзахисту", - написав Столтенберґ у Twitter

Голова контррозвідки Нідерландів Онно Ейхельшейм детально розповів про дії чотирьох можливих агентів ГРУ, повідомляє CNN. Вони прибули до Нідерландів 10 квітня, наступного дня орендували машину і припаркували її біля готелю якомога ближче до штабу OPCW в Гаазі.

"Вони збирали інформацію для хакерської операції з близької відстані", - заявив він.

"Ми чітко знаємо, що вони не відпочивали в Нідерландах. Вони мали багато телефонів різного розміру та різних виробників. Носили багато з собою, - сказав він. – Моренець намагався зруйнувати телефон, або, щонайменше, зламати, коли операцію було зірвано .. йому це не повністю вдалось".

Сотніков мав при собі багато готівки: 20 000 євро і 20 000 доларів, сказав Ейхельшейм. Таку готівку на відпочинок не беруть.

Моїм завданням є не допустити успіху таких кібероперацій і тому я вирішив зірвати операцію ГРУ і чотирьох осіб під супроводом відправили з країни. Так ми захистили OPCW і уникли серйозної шкоди OPCW

"Вони дбали про безпеку, - додав голландський посадовець, зауваживши, що вони самі виносили за собою сміття з готелю.

"В багажнику Citron C3 (орендованої машини) ми знайшли цінне сучасне устаткування для хакерських нападів на канали wifi", - заявив він.

"Основний елемент, звичайно – це антенна... яка має отримати доступ до мережі, в цьому випадку мережі OPCW. Антену було спрямовано на OPCW".

"Моїм завданням є не допустити успіху таких кібероперацій і тому я вирішив зірвати операцію ГРУ і чотирьох осіб під супроводом відправили з країни. Так ми захистили OPCW і уникли серйозної шкоди OPCW", - наголосив він.

Посадовець нагадав, що на той час проводилось слідство отруєння Скрипалів, а також хімічного нападу в Думі.

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