Лондон каже, що 12 груп хакерів у кіберпросторі - це російська військова розвідка ГРУ

Британський уряд пов’язує Головне розвідувальне управління (ГРУ) російського міністерства оборони з масштабними нападами у кіберпросторі, зокрема з викраденням інформації Демократичної партії США, з нападами на комп’ютерні системи в Україні, на установи у Великій Британії та інших країнах.

Ці напади, здійснені з відвертим порушенням міжнародного права, зачепили громадян у багатьох країнах, включно з Росією, і завдали національним економікам мільйонні втрати.

​На Росію, як джерело низки нападів вказували і досі, але вперше британські державні служби виокремили ГРУ, яка стала більш відомою у зв’язку із застосуванням нервово-паралітичної отрути у спробі вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Солсбері.

Останні висновки офіційно підтримали також уряди Австралії та Нової Зеландії.

Сполучені Штати раніше внесли імена службовців ГРУ, включно з керівником Ігорем Коробовим, у списки осіб під санкціями через спроби впливу на американську виборчу кампанію 2016 року та у зв’язку з кібернападами.

Австралія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія та Сполучені Штати складають групу країн “П’ять очей”, які обмінюють розвідувальними даними.

У заяві міністра закордонних справ Джеремі Ганта на основі розслідування британського Національного центру кібербезпеки (NCSC) сказано про “невибіркові і безрозсудні напади на політичні установи, підприємства, ЗМІ, та спортивні організації”.

Австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон звинуватив Росію у тому, що вона зневажає міжнародними законами і нормами, які сама узгоджувала з іншими державами.

Лондон покладає на Москву відповідальність за напади, які “зачепили громадян у багатьох країнах, включно з Росією і завдали національним економікам мільйонні втрати”.

“Ця схема поведінки демонструє їхнє бажання діяти, незважаючи на міжнародні закони та усталені норми і чинити це з почуттями безкарності та без наслідків”, - йдеться у заяві.

Британське міністерство назвало дванадцять імен хакерських груп, які за даними NCSC “майже напевне” - ГРУ: Fancy Bear, Voodoo Bear, APT28, Sofacy, Pawnstorm, Sednit, CyberCaliphate, Cyber Berku, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Tsar Team, Sandworm.

“З огляду на високий ступінь впевненості в оцінках британський уряд дійшов рішення про відповідальність російського уряду - Кремля”, - сказано в офіційній інформації.

Дослідник російських спецслужб та організованої злочинності Марк Ґалеотті, аналізуючи діяльність ГРУ, написав нещодавно, що “Кремль розглядає геополітику, як щось, що щораз більше відбувається в умовах хаосу і безуправності і не в останню чергу в кіберпросторі, але не лише. Вважаючи себе у стані війни, він дає волю своїм шпигунам, посилюючи культуру ГРУ, яка готова ризикувати і йти проти правил”.

“Питання в тому, - вказує Ґалеотті, - на якому етапі дії у відповідь переконають Путіна знову одягти своїм псам намордники, і що Захід може зробити, щоб пришвидшити цей процес?”

Дивіться також: Кіберзброя США проти Росії на поготові

​