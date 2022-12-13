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Нідерланди готові створити трибунал у справі про вторгнення Росії до України
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра повідомив, що країна готова прийняти трибунал для розгляду справ, пов’язаних із повномасштабною війною Росії проти України, передає Нідерландська телерадіомовна корпорація (NOS).
«Зростає консенсус щодо того, що нам потрібний спеціальний трибунал для розгляду акту агресії, злочину розв’язання війни. МКС (Міжнародний кримінальний суд, розташований у Нідерландах) не може цього зробити», – сказав міністр.
За його словами, Нідерланди разом з ЄС вимагатимуть від міжнародної спільноти підтримки, зокрема фінансової, для цього трибуналу. Хукстра вважає, що новий суд не повинен заважати роботі МКС, який від березня веде розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.
Як зазначає NOS, для створення трибуналу буде потрібне рішення Ради безпеки ООН, в якій Росія як постійний член має право вето.
Наприкінці листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування через дії Росії в Україні.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 5 грудня засудив пропозицію Європейського союзу створити спеціальний трибунал за підтримки ООН для розгляду російських злочинів під час війни в Україні, заявивши, що його суд здатний ефективно розглядати воєнні злочини, скоєні Росією в Україні.
«Ми повинні уникати фрагментації і натомість віддавати перевагу консолідації» судів, сказав прокурор.
Водночас у МЗС Франції повідомили про початок спільної роботи з європейськими та українськими партнерами зі створення спеціального міжнародного трибуналу, названого «Спеціальний трибунал щодо злочинів, скоєних Росією в ході агресії проти України».
Раніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання політичного режиму в Росії «терористичним». У документі також наголошувалося на необхідності створення міжнародного кримінального трибуналу.
У Кремлі звинувачення у воєнних злочинах на території України категорично відкидають.
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Канада виділить $115 млн на відновлення енергомережі в Україні, США відправили перше обладнання з пакету допомоги у $53 млн
Сполучені Штати відправили Україні першу частину пакету допомоги з енергетичним обладнанням, повідомляє Reuters із посиланням на джерела в уряді. Перший транш – це енергетичне обладнання на суму близько 13 мільйонів доларів, повідомив агенції один із посадовців. Інше джерело повідомило, що цього тижня зі Сполучених Штатів вилетять ще два літаки з обладнанням.
"Наша стратегія наразі полягає в першу чергу в тому, щоб допомогти Україні захистити себе від цих навмисних атак на цивільну енергетичну інфраструктуру, оскільки це може стати гуманітарною катастрофою", - сказав неназваний американський високопосадовець.
Перший транш є частиною пакету допомоги у 53 мільйонів доларів, оголошеного минулого місяця. А минулого тижня заступник міністра енергетики США Девід Терк зустрівся з представниками нафтогазових компаній, щоб обговорити шляхи підтримки енергетичної стійкості України.
Нині Канада повідомила про виділення Україні $115 млн на ремонт електромереж. Як заявила віце-прем'єрка Христя Фріланд під час конференції у Парижі, гроші будуть надходити з тарифних надходжень, які збираються на імпорт з Росії та Білорусі.
"Путін і його поплічники є військовими злочинцями, і вони намагаються використовувати холод як зброю, щоб зламати дух видатного народу України", - сказала Фріланд. Вона додала, що підтримка з боку Канади "допоможе гарантувати, що Україна зможе забезпечити свою енергетичну інфраструктуру та пережити важку майбутню зиму".
У 2022 році Канада надала Україні 2 мільярди доларів прямої фінансової допомоги, а на початку місяця виділила додаткові 500 мільйонів доларів через державні облігації України, повідомляє офіс Фріланд.
Напередодні "Група семи" провідних економік світу заявила, що створить міжвідомчу платформу для координації допомоги Києву та підтримки її відновлення, відновлення та реконструкції, а також там оголосили про кооринацію зусиль для зміцнення протиповітряної оборони України.
У статті використано матеріали Reuters
Фонд Revived Soldiers Ukraine привозить поранених українських військових на лікування до США. Відео
55 поранених українських військових з початку повномасштабної війни привезла на лікування та реабілітацію до США благодійна організація Revived Soldiers Ukraine. Її засновниця започаткувала проект допомоги пораненим українським воїнам ще у 2015 році.
Партнери України в Парижі радяться, як допомогти впродовж зими
Представники майже п’ятдесяти країн та десятків міжнародних організацій зібралися 13 грудня у Парижі, щоб узгодити способи допомоги Україні в умовах російської агресії і зокрема з огляду на російські бомбардування української енергетичної системи, що призвело до масштабних знеструмлень.
Французький президент Еммануель Макрон, відкриваючи зустріч, в якій бере також участь український прем’єр-міністр Денис Шмигаль, назвав воєнним злочином навмисне руйнування українських систем життєзабезпечення цивільного населення.
«Ми допомагаємо народу, який чинить спротив в умовах зими. Є дуже конкретні зобов'язання: надати генератори, щоб підтримати інфраструктуру, світлодіодне освітлення. Ви побачите, що це буде дуже практично. Дуже важливо, що це було прохання президента Зеленського, бо після російських військових поразок минулими тижнями їхній головний удар має на меті загнати українців у відчай, а тому вони чинять неприйнятне - атакують цивільну інфраструктуру, щоб перерізати водопостачання, струм, щоб тримати людей в темряві і холоді. А ми допомагаємо мобілізувати допомогу, щоб захищатися від цього», - сказав Макрон.
Президент України Володимир Зеленський напередодні застеріг, що Росія готується і далі завдавати ударів про українських енергетичних об’єктах далі і назвав знеструмлення «останньою надією терористів».
Організатори конференції у Парижі сподіваються, що там вдасться зібрати десятки мільйонів доларів на термінову допомогу, щоб цивільне населення України змогло пережити холод впродовж зими.
Французький уряд також окремо провів конференцію з представниками підприємств та компаній Франції щодо участі у відбудові України.
«Ключове завдання – дві конференції щодо відбудови та стійкості України, щодо проходження цієї зими. Вони відбудуться завтра. А також – спрямування французьких сил – як держави, так і бізнесу, громад Франції – на конкретні проекти з відновлення в Україні. Енергетики, міст, підприємств, лікарень... Тож зараз важливий час у Франції для нашої держави, і завтра я теж братиму участь у відповідних заходах», - сказав Зеленський за нагоди конференцій у Парижі.
Учасники конференція зосереджуються на тому, як допомогти українцям відновити надійне електропостачання, а також опалення, водопостачання, забезпечення харчами тощо.
Організатори планують започаткувати систему координування гуманітарної підтримки України подібну до тієї, що була створена майже п’ятдесятьма країнами для координування постачань зброї для української армії.
Швеція - одна з учасниць конференції серед перших зобов’язалася виділити 55 мільйонів євро (US$58 млн.) на гуманітарну допомогу та на відбудову шкіл, лікарень та об’єктів енергетичної інфраструктури.
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Країнам ЄС слід посилити військову допомогу Україні - міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем. Інтерв’ю
Представники уряду Швеції вважають, що країнам ЄС слід посилити військову допомогу Україні, аби підтримка відповідала тій, що надають США. Про це в інтерв’ю Тетяні Ворожко заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, під час Аспенського безпекового форуму у Вашингтоні.
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