У Нігерії знайдено частину школярок, про яких раніше повідомлено, що їх викрали екстремісти

Органи влади в Нігерії повідомили, що частина школярок, про яких повідомлено, що на початку цього тижня вони були викрадені екстремістами Боко Гарам, була врятована.

Дівчат було знайдено в середу в прикордонному містечку між штатами Йобе і Борно. Це сталося після того, як два дні раніше озброєні чоловіки напали на державну середню школу для дівчат у містечку Дапчі у північно-східному штаті Йобе. Особи, які ознайомлені зі справою, заявили, що під час перевірки в школі не могли встановити місце перебування 91 учениці.

Зникнення дівчат викликало побоювання, що сталося ще одне масове викрадення, подібне до того, яке сталося в містечку Чібок у квітні 2014 року, коли викрадено 276 школярок.

Те викрадення викликало обурення у всьому світі і дало початок рухові «Поверніть наших дівчат додому». Хоча минуло чотири роки з того часу, доля понад 100 дівчат і далі невідома.

Нігерійська поліція і регіональне відділення освіти заперечили, що дівчат було викрадено, незважаючи на твердження батьків і очевидців, що дівачат таки було викрадено. Хоча відділення освіти заперечило, що сталося викрадення, воно закрило школу на період одного тижня, щоб дозволити дівчатам об’єднатися з батьками.

Від 2009 року, коли угруповання Боко Гарам розпочало екстремістську діяльність, було вбито понад 20 тисяч людей і 2 мільйони були змушені залишити свої домівки у північно-східному районі Нігерії.

Боко Гарам використовує викрадання людей як зброю. Воно викрало тисячі жінок і дівчат, а також хлопців і чоловіків, які можуть брати участь у збройному конфлікті.

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