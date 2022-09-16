Німеччина арештувала дочірні компанії російської енергетичної компанії "Роснефть"

Берлін у п'ятницю взяв під контроль діяльність російської нафтової компанії "Роснефть" у Німеччині, щоб забезпечити енергопостачання, яке було перервано після вторгнення Москви в Україну.

Німецькі дочірні компанії «Роснефти», на частку яких припадає близько 12% нафтопереробних потужностей у країні, перейшли під опіку Федерального мережевого агентства, йдеться в заяві міністерства економіки.

"Довірче управління протистоятиме загрозі безпеки енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

Вилучення відбуваються в той момент, коли Німеччина намагається позбутися своєї залежності від російського викопного палива. Москва припинила постачання природного газу до Німеччини газопроводом "Північний потік-1".

Цей крок стосується компаній Rosneft Deutschland GmbH (RDG) і RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) і, отже, їхніх відповідних часток в трьох нафтопереробних заводах: PCK Schwedt, MiRo та Bayernoil.

Побоювання були особливо високими щодо PCK Schwedt, яка розташована поблизу польського кордону та постачає близько 90% нафти, що використовується в Берліні та околицях, включаючи міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург.

Робота нафтопереробних заводів була порушена, оскільки уряд Німеччини вирішив скоротити імпорт російської нафти з метою повністю припинити його до кінця року.

Взявши під контроль об’єкти, влада Німеччини зможе потім керувати операціями з переробки, використовуючи нафту з інших країн, окрім Росії.

Енергетичний землетрус

Війна Росії в Україні спричинила енергетичний землетрус у Європі та особливо в Німеччині, коли ціни стрімко зросли, оскільки Москва скоротила поставки.

Німеччина виявилася вразливою через свою сильну залежність від російського газу.

Москва також зміцнила контроль над німецькими нафтопереробними заводами, трубопроводами та іншою газовою інфраструктурою через енергетичних гігантів «Роснефть» і «Газпром» протягом багатьох років.

Енергетичні угоди з Росією довгий час розглядалися як частина німецької політики збереження миру через співпрацю з режимом російського президента Володимира Путіна.

Дешеві енергоносії, які постачає Росія, також відіграли ключову роль у збереженні конкурентоспроможності німецького експорту. У результаті частка російського газу в Німеччині перед війною в Україні зросла до 55% від загального імпорту.

Але цей підхід обернувся проти Німеччини.

На початку квітня уряд Німеччини пішов на безпрецедентний крок, тимчасово встановивши контроль над німецькою дочірньою компанією «Газпрому», після того, як непрозора передача права власності на компанію викликала тривогу в Берліні.

Німеччина також намагається знайти нові джерела енергії, оскільки поставки з Росії скоротилися після вторгнення в Україну.

Уряд Німеччини також зробив рішучий крок із запуску законсервованих вугільних електростанцій, водночас перевівши дві свої атомні електростанції в режим очікування до квітня, замість того, щоб повністю їх зупинити, як планувалося, до кінця року.