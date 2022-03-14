Німеччина купує F-35 у США для продовження спільного використання ядерного озброєння - посолка країни в Америці 

Німеччина планує закупити до 35 американських винищувачів F-35 і 15 літаків Eurofighter в рамках модернізації збройних сил у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

"Німеччина вирішила придбати винищувачі F-35 у США, щоб продовжити завдання спільного використання ядерного озброєння у майбутньому. Мета полягає у тому, щоб замінити нинішні Tornado до 2030 року. Придбання F-35s - це ще одна ознака партнерства США та Німеччини у цей складний час", - заявила сьогодні посолка Німеччини у США.

У понеділок ВПС Німеччини також наводить слова очільника відомства, що придбання американських літаків дозволить захистити повітряний простір країни та НАТО.

Повідомляється і про плани Берліна придбати літаки Eurofighter.

Літаки F-35 американської Lockheed Martin, які вважаються найсучаснішими у світі, допоможуть замінити Tornado, які вже довгий час знаходяться на озброєнні Німеччини, і є єдиними в її арсеналі літаками здатними нести ядерні бомби США, розміщені в Німеччині.

На початку березня, передає "Интерфакс", міністр закордонних справ Росії Лавров заявляв, що ядерні озброєння США час вивести із Європи, а "пов'язану з ними інфраструктуру повністю ліквідувати".

Повідомлення про заплановану модернізацією ВПС лунають після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв минулого місяця інвестувати 112 мільярдів доларів у збройні сили країни. Оглядачі вбачають у збільшенні видатків ознаку відходу Німеччини від політики низьких оборонних витрат, якої та дотримувалась після Другої світової війни.

Шольц також пообіцяв витрачати понад два відсотки валового внутрішнього продукту Німеччини щорічно на оборону.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що у відповідь на агресію Росії, Сполучені Штати Америки та союзники стануть сильнішими, більш рішучими, та цілеспрямованими. Байден також багаторазово наголошував на тому, що Вашингтон та союзники захищатимуть "кожен дюйм" території Альянсу.

"Путін розраховував на розділене НАТО, розділений Захід та відверто кажучи, розділену Америку. Нічого такого він не отримав", - йдеться у дописі на Twitter-сторінці президента США від 12 березня.

"Стратегічні цілі Путіна: 1. Підкорити Україну, 2. розділити НАТО, 3. Скористатись розділом у США, 4. Збільшити прибутки від нафти у Європі. Досі він не спромігся досягнути жодної. І він зруйнував економіку Росії на майбутнє та гарантував, що ніколи більше не буде лідером на міжнародній арені", - твітував раніше Марк Херлінг, колишній очільник Армії США у Європі.

У статті використано матеріали AFP, ТАСС, "Интерфакс".