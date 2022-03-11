Студія Вашингтон. Конгрес схвалив понад 13 мільярдів допомоги Україні

Сьогодні у Студії Вашингтон. Американські законодавці закликають адміністрацію допомогти українцям захистити небо. США, країни G7 та Євросоюз закликатимуть до скасування для Росії статусу “країни найбільшого сприяння”. У Сполучених Штатах серйозно ставляться до загрози, що Росія може використати хімічну зброю проти Українців.