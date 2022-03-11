Студія Вашингтон. Конгрес схвалив понад 13 мільярдів допомоги Україні
Сьогодні у Студії Вашингтон. Американські законодавці закликають адміністрацію допомогти українцям захистити небо. США, країни G7 та Євросоюз закликатимуть до скасування для Росії статусу “країни найбільшого сприяння”. У Сполучених Штатах серйозно ставляться до загрози, що Росія може використати хімічну зброю проти Українців.
Випуски
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березень 11, 2022
Студія Вашингтон. Нова допомога Україні та європейським союзникам
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березень 10, 2022
Студія Вашингтон. Новий пакет допомоги Україні – скільки, коли, на що
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березень 09, 2022
Студія Вашингтон. Нові заходи США у відповідь на російську агресію
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березень 08, 2022
Студія Вашингтон. Яку допомогу Україні пропонують у Конгресі США
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березень 05, 2022
Студія Вашингтон. Напад на АЕС. Як реагує світ?
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березень 04, 2022
Студія Вашингтон. Поставки військової допомоги Україні – що очікувати