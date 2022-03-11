Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Конгрес схвалив понад 13 мільярдів допомоги Україні

Студія Вашингтон. Конгрес схвалив понад 13 мільярдів допомоги Україні
Embed
Студія Вашингтон. Конгрес схвалив понад 13 мільярдів допомоги Україні

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні у Студії Вашингтон. Американські законодавці закликають адміністрацію допомогти українцям захистити небо. США, країни G7 та Євросоюз закликатимуть до скасування для Росії статусу “країни найбільшого сприяння”. У Сполучених Штатах серйозно ставляться до загрози, що Росія може використати хімічну зброю проти Українців.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG