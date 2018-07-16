Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Німеччина не може повністю покладатись на США - МЗС Німеччини

  • Голос Америки
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини заявив в понеділок, що не можна повністю покладатись на Дональда Трампа і Європа має працювати більш об'єднано. Заява прозвучала після того, як президент США назвав Європейський союз "супротивником".

"Ми не можемо повністю покладатись на Білий дім", - наголосив Гайко Маас в інтерв'ю виданню Funke.

"Для того, щоб підтримувати партнерство зі США, ми маємо пристосуватись. Перший наслідок в тому, що нам потрібно ще більше узгоджувати свої дії з Європою", - наголосив він.

"Європа має не дозволити розділити себе, незважаючи на гострі словесні нападки та абсурдні твіти", - додав він.

Дивіться також: ​Чому на американців чекає стрибок цін не лише на товари на які накладено мито

Чому на американців чекає стрибок цін не лише на товари на які накладено мито. Відео
Embed
Чому на американців чекає стрибок цін не лише на товари на які накладено мито. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:23 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Вишиванки захоплюють світ. Інтерактивна мапа

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG