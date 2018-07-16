Німеччина не може повністю покладатись на США - МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини заявив в понеділок, що не можна повністю покладатись на Дональда Трампа і Європа має працювати більш об'єднано. Заява прозвучала після того, як президент США назвав Європейський союз "супротивником".

"Ми не можемо повністю покладатись на Білий дім", - наголосив Гайко Маас в інтерв'ю виданню Funke.

"Для того, щоб підтримувати партнерство зі США, ми маємо пристосуватись. Перший наслідок в тому, що нам потрібно ще більше узгоджувати свої дії з Європою", - наголосив він.

"Європа має не дозволити розділити себе, незважаючи на гострі словесні нападки та абсурдні твіти", - додав він.

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