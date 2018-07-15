Дональд Трамп назвав Росію, ЄС та Китай противниками США

Президент США Дональд Трамп назвав Росію, Китай і ЄС «противниками» Сполучених Штатів. При цьому він особливо виділив давніх європейських союзників США , які, на думку Трампа, експлуатують США в торгових угодах.

«Думаю, у нас багато противників», - заявив президент в інтерв'ю CBS News, яке було передано в ефір у неділю і записано напередодні на полі для гольфу в шотландському Тернберрі, яким володіє Трамп.

«Думаю, ЄС - це противник, з огляду на те, що вони роблять з нами в сфері торгівлі, - сказав він. - Ви б ніколи не подумали таке про ЄС, але вони наш противник. Росія - противник у певних питаннях. Китай - економічний противник, безумовно противник. Але це не означає, що вони погані. Це нічого не значить. Це означає, що вони конкуренти».

«Я поважаю лідерів цих країн», - сказав Трамп, маючи на увазі Європейський Союз. «Але в сфері торгівлі вони дійсно нас використовують, і багато хто з цих країн - члени НАТО, і вони не платять по своїх рахунках», - додав він, маючи на увазі зобов'язання, взяте кожною з 29 країн Альянсу підвищити витрати на оборону до 2 відсотків свого ВВП.

Трамп знову піддав критиці Німеччину за її угоду з Росією про будівництво газопроводу через Балтійське море для доставки природного газу з Росії до Німеччини.

«Німеччина уклала угоду про газопровід з Росією, - сказав Трамп. - Вони збираються платити Росії мільярди і мільярди доларів на рік за енергію, а я кажу, що це недобре, це несправедливо. Виходить, що ви повинні боротися за кого-то, а потім цей хтось віддає мільярди доларів тому, проти кого ви його захищаєте. Мені це здається безглуздим, і я вирішив про це сказати. Ось що я скажу. Викликає велике обурення той факт, що Німеччина платить Росії мільярди доларів. Велике обурення. Я також думаю, що це дуже погано для Німеччини. Це що ж, вони викидають білий прапор?»

Голова Європейської ради Дональд Туск засудив атаку Трампа на європейські країни. «Америка і ЄС - це кращі друзі», - сказав він. «Той, хто називає нас противниками, поширює фейкові новини», - додав він.

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Болтон в інтерв’ю каналу ABC «Цього тижня» сказав, що Сполучені Штати не розраховують від цієї зустрічі «результатів», а сама зустріч буде «неструктурованою».

Посол США В Росії Джон Гантсман в інтерв’ю програми каналу NBC «Зустріч з пресою» назвав майбутню зустріч президентів в Гельсінкі спробою послабити напруження та зменшити небезпеку, які нині існують у відносинах між країнами.

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