Шольц: в Україні скоро будуть радари COBRA та системи IRIS-T

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що контрбатарейні радари COBRA та системи протиповітряної оборони IRIS-T "скоро будуть в Україні". Шольц сказав про це в неділю, відповідаючи на питання під час "дня відкритих дверей" федерального уряду. Посадовець також запевнив, що Німеччина продовжить надавати Україні те, "чого вона потребує для оборони", але зауважив, що в поставках Німеччина прагне забезпечити, що "не буде ескалації у війні", пише Deutshe Welle

Відповідаючи на питання преси про те, чи достатньо допомоги Німеччина надає Україні, Шольц вказав на поставки протиавіаційних танків "Гепард", а також Panzerhaubitze 2000. Німеччина видала дозвіл на продаж Україні 255 155-мм артилерійських снарядів Vulcano.

Також Шольц назвав підстави Путіна для вторгнення до України "абсурдними" і заявив, що запевняв російського президента Путіна в лютому, перед повномасштабним російським вторгненням до України, що Україна ще років тридцять не буде членом НАТО.

Думки в Німеччині щодо поставок зброї Україні розділились. Згідно з опитуванням Німецького інституту нових соціальних відповідей, результати якого в суботу опублікувало німецьке видання Bild, 50% німців виступають проти поставок важкої зброї Україні, а 43% підтримують такі поставки.

Інститут соціальних досліджень та статистичного аналізу Forsf також оприлюднив результати опитування. В цьому опитуванні 51% німців підтримали поставки зброї Україні, а 37% виступили проти, повідомляють ЗМІ.

В статті використано матеріали AFP.