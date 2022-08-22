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Шольц: в Україні скоро будуть радари COBRA та системи IRIS-T
Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що контрбатарейні радари COBRA та системи протиповітряної оборони IRIS-T "скоро будуть в Україні". Шольц сказав про це в неділю, відповідаючи на питання під час "дня відкритих дверей" федерального уряду. Посадовець також запевнив, що Німеччина продовжить надавати Україні те, "чого вона потребує для оборони", але зауважив, що в поставках Німеччина прагне забезпечити, що "не буде ескалації у війні", пише Deutshe Welle
Відповідаючи на питання преси про те, чи достатньо допомоги Німеччина надає Україні, Шольц вказав на поставки протиавіаційних танків "Гепард", а також Panzerhaubitze 2000. Німеччина видала дозвіл на продаж Україні 255 155-мм артилерійських снарядів Vulcano.
Також Шольц назвав підстави Путіна для вторгнення до України "абсурдними" і заявив, що запевняв російського президента Путіна в лютому, перед повномасштабним російським вторгненням до України, що Україна ще років тридцять не буде членом НАТО.
Думки в Німеччині щодо поставок зброї Україні розділились. Згідно з опитуванням Німецького інституту нових соціальних відповідей, результати якого в суботу опублікувало німецьке видання Bild, 50% німців виступають проти поставок важкої зброї Україні, а 43% підтримують такі поставки.
Інститут соціальних досліджень та статистичного аналізу Forsf також оприлюднив результати опитування. В цьому опитуванні 51% німців підтримали поставки зброї Україні, а 37% виступили проти, повідомляють ЗМІ.
В статті використано матеріали AFP.
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США та Південна Корея розпочали військові навчання
СЕУЛ, ПІВДЕННА КОРЕЯ — За словами офіційних осіб Південної Кореї, Сполучені Штати та Південна Корея в понеділок розпочали найбільші спільні військові навчання за багато років, щоб протистояти «загрозі, що розвивається з боку Північної Кореї».
Навчання США та Південної Кореї, які триватимуть два тижні, включатимуть польові навчальні програми, що моделюють різні сценарії, зокрема реагування на атаки Північної Кореї на життєво важливу інфраструктуру Південної Кореї.
Два союзники скорочували або відкладали навчання з 2017 року, щоб залучити Північну Корею до переговорів а також через пандемію коронавірусу.
Однак президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, який вступив на посаду в травні, пообіцяв активізувати навчання для стримування Північної Кореї, яка цього року здійснила рекордну кількість ракетних запусків.
Хоча Сполучені Штати та Південна Корея кажуть, що навчання є оборонними, Північна Корея зображує їх як підготовку до вторгнення та часто використовує їх як привід для демонстрації власної зброї та інших погроз.
Цього року Північна Корея здійснила понад 30 запусків, у тому числі міжконтинентальних балістичних ракет, призначених для націлювання на Сполучені Штати. Інші випробування включали зброю малої дальності, призначену для ухилення від протиракетної оборони США та Південної Кореї.
Посадовці США та Південної Кореї також кажуть, що Північна Корея може провести сьоме ядерне випробування будь-якої миті – крок, який може різко збільшити напруженість на Корейському півострові. Північна Корея не випробовувала ядерну зброю з 2017 року.
Міністерство національної оборони Південної Кореї минулого тижня повідомило, що Сполучені Штати та Південна Корея домовилися, що у відповідь на ядерне випробування Північної Кореї, вони розмістять у регіоні "стратегічні активи". "Стратегічні активи" можуть включати системи озброєнь, зокрема бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, атомні підводні човни або авіаносці.
Південна Корея не має власної ядерної зброї, але покладається на так звану «ядерну парасольку» США для захисту. Сполучені Штати також розмістили близько 28 500 військових у Південній Кореї.
До 2017 року дві країни проводили щорічні весняні та літні спільні навчання, покликані підвищити здатність обох сторін працювати разом у випадку війни.
- Голос Америки
РФ має складнощі з поповненням армії для наступу - ISW, британська розвідка
Російські сили, ймовірно, і надалі будуть нездатні надати достатньо ресурсів для наступальної операції, щоб отримати значні територіальні здобутки. Навіть для того, щоб поновити обмежене територіальне просування, російським силам потрібно буде створити і забезпечити додаткові наступальні групи, обладнання та бойовий дух. Такими оцінками поділився американський Інститут вивчення війни (ISW).
Росія не здатна перетворити тактичні здобутки на операційні успіхи і це, за оцінками, не дозволить Росії зробити значні захоплення території, якщо ситуація на полі бою не матиме значних змінISW
Російська наступальна операція на сході України, ймовірно, вичерпала обмежену енергію кінця липня і, ймовірно, досягає кульмінації, вказують аналітики. Вони вважають, що Росія не здатна перетворити тактичні здобутки на операційні успіхи і це, за оцінками, не дозволить Росії зробити значні захоплення території, якщо ситуація на полі бою не матиме значних змін. В якості прикладу такої невдачі, аналітики наводять російський наступ на Бахмут та Авдіївку, які не призвели до наступних просувань.
Росії, ймовірно, все важче мотивувати додаткові сили для поповнення регулярних військ на Донбасі, повідомила британська розвідка в понеділок. Посадовці відзначають, що Росія досі називає свої дії в Україні "спеціальною операцією", що зменшує можливості для примусу в рамках закону.
"Командири, як видається, вдаються до прямих фінансових стимулів, а деякі бойові підрозділи вважаються ненадійними для наступальних операцій", - твітує Міністерство оборони Британії в понеділок.
У відомстві вказують на соцмедійні відео, на яких, як вказується, видно військових так званої ЛНР, які відмовляються долучатись до наступальних операцій в Донецькій області, незважаючи на залякування та погрози командирів.
Україна не має стосунку до підриву машини Дугіна, через який загинула його донька – Подоляк
Україна не причетна до підриву автомобіля російського праворадикального громадського діяча Олександра Дугіна, внаслідок якого загинула його донька. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав у ефірі національного телемарафону 21 серпня.
«Підкреслюю, що Україна, безумовно, до цього (підриву авто Дугіна – ред.) не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава», – сказав він.
Подоляк припустив, що підрив є проявом внутрішньополітичної боротьби в Росії.
«Ми зараз бачимо, що різні політичні угруповання, в тому числі ультрарадикальні, до яких мав стосунок пан Дугін – це ж ультрапатріот російський, який говорив, що має вижити тільки Росія, а всі інші нації, включно з Україною, треба максимально прорідити, така класично нацистська ідеологія. Так от, ці угруповання сьогодні починають битву… Росія починає внутрішньо розвалюватися, і ці угруповання хочуть отримати певні місця, щоб після того претендувати на якусь іншу владу в РФ», – сказав радник голови ОП.
Напередодні увечері в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль доньки Дугіна – Дар’ї Дугіної. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.
Олександр Дугін – один із ідеологів «російського світу», він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля.
Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.
- Голос Америки
США вироблятимуть рекордну кількість нафти наступного року – міністерка енергетики США Ґренголм
Починаючи з наступного року США вироблятимуть рекордну кількість нафти, сказала у недільному інтрев’ю на каналі “Fox News Sunday” міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм.
«Йдеться про попит та задоволення. Коли Росія вторглась в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми повинні компенсувати цю втрачену кількість палива», -сказала вона.
За словами посадовиці США вироблятимуть до 2023 року 12,7 мільйонів барелів нафти на день, нині ця цифра складає 12 мільйонів на день. Вона додала, що рішення президента Байдена виділяти мільйон барелів на день зі Стратегічного нафтового резервного фонду та його заклики до нафтового сектора збільшити виробництво є ключовими для зниження цін на пальне.
Напередодні про необхідність збільшення виробництва на тлі недоекспорту нафти з боку Росії та необхідність переходу до чистих джерел енергії міністерека розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки.
«На жаль, ви бачите, як ціни на паливо у Європі надзвичайно злетіли вгору. Очевидно, що через вторгнення, Росія недоекспортувала мільйони барелів нафти, на додаток до природного газу. Тому ціни в усьому світі зросли. Тепер наш президент та інші закликали збільшити видобуток прямо зараз, щоб ми могли знизити ціни на бензин для споживачів. І президент безумовно стурбований тим, як це вплине на реальних людей, на інфляцію тощо. Але врешті-решт ми повинні перейти до чистої енергії. І про це ідеться у законопроекті, який напередодні підписав президент для Сполучених Штатів. Це найбільше зобов’язання щодо боротьби зі зміною клімату серед усіх країн світу. Це найбільший законопроект, який ми коли-небудь ухвалювали в Сполучених Штатах щодо боротьби зі зміною клімату. Тому це дуже важливо для нашої енергетичної безпеки. І я знаю, що наші європейські союзники намагаються зробити те саме», - сказала міністерка.
Вона додала, що США та Європа єдині у розумінні того, що вони повинні цілком відмовитись від російського палива.
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