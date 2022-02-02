Німеччина забороняє мовлення RT німецькою без ліцензії

В Німеччині установа, яка регулює діяльність засобів масової інформації, заявила, що повністю забороняє поширення програм російського телеканалу, що мовить німецькою мовою, RT DE.

Фінансована російським урядом телекомпанія RT, яка раніше називалася Russia Today, веде міжнародне мовлення англійською, арабською, іспанською та французькою мовами, на додаток до російської.

RT зазнала критики в низці країн, зокрема у США, де компанія була зобов’язана 2017 року зареєструватися як агент іноземного уряду.

Раніше у Великій Британії попереджали RT за порушення вимог і окремо штрафували за однобокість у висвітленні подій довкола отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля в Солсбері.

Литва і Латвія забороняли трансляцію телеканалу RT та деяких інших російських каналів, звинувачуючи їх в упередженості.

Плани RT вести мовлення німецькою мовою зазнали труднощів після того, як канал вирішив почати трансляцію, зокрема, зі свого вебсайту, не отримавши на це ліцензію в Німеччині.

В грудні інтернетна платформа YouTube видалила німецькомовний RT DE, звинувативши канал у порушенні правил щодо поширення неправдивої інформації про COVID-19.

У відповідь на вимоги Німеччини супутниковий оператор Eurosat також припинив транслювати той канал.

RT DE заявила про намір через суд домагатися права на трансляцію в Німеччині, стверджуючи, що може поширювати свої програми повсюди у Європі на основі ліцензії, отриманої раніше в Сербії.

Але німецький регулюючий орган тепер знову наголосив, що російський телеканал не може транслювати програми, не отримавши ліцензію, яку вимагають від ЗМІ саме у Німеччині.

Раніше редакторка RT Маргарита Симоньян назвала проблеми RT DE проявом «справжньої медійної війни держави Німеччина проти держави Росія», поскаржившись, що «раніше Люксембург відмовився видати нам ліцензію на мовлення, пославшись на думку влади Німеччини».

Russia Today почала мовлення 2005 року і називає себе глобальною новинною мережею, транслюючи телепрограми англійською, арабською, іспанською, німецькою і французькою мовами на додаток до російської.

На міжнародну аудиторію спрямована також робота контрольованої Кремлем російської медіакомпанії Sputnik, яка поширює новини в інтернеті десятками мов, включно з англійською, польською, німецькою, французькою, сербською, білоруською тощо, а також транслює цілодобово на радіоканалах англійською, арабською, іспанською, китайською та іранською мовами.