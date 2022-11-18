Німецькі гаубиці швидко виходять з ладу на полі бою. Екс-генерал США радить налагодити їхній ремонт в Україні

Українські військовики мають проблеми із ремонтом німецьких самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 через нестачу запасних деталей, пише Spiegel. За інформацією видання, після доставки Україні 14 гаубиць Міністерство оборони Німеччини не змогло вчасно замовити і відправити запасні деталі для установок, аби допомогти зберегти їхню боєздатність.

Тим часом, гаубиці швидко зношуються і потребують ремонту через інтенсивність їхнього використання у боях на сході України. Видання пише, що Бундесвер має інформацію, що щодня ЗСУ здійснюють близько 300 запусків снарядів.

Днями міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що Німеччина створить у Словаччині центр технічного обслуговування для ремонту озброєнь, які вона постачає в Україну.

"Ми досягли домовленості, і робота може початися негайно, щоб все обладнання, яке було поставлено (Києву), можна було відремонтувати після того, як воно вийшло з бою", - сказала вона.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над повідомив, що ремонтні роботи почнуться в найближчі кілька тижнів і будуть зосереджені в основному на гаубицях і зенітних системах.

Spiegel пише, що нестача запчастин для гаубиць може завадити ефективній роботі словацького ремонтного хабу, а також ремонту шести гаубиць, які вже доставили з України до Литви.

Колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес у Twitter висловив думку, що ефективніше було б налагодити такий ремонт німецької техніки безпосередньо в Україні і це, на його думку, можливо і без присутності там військовиків НАТО: "Це має бути в Україні... надто багато часу витрачається на перетягування зламаного обладнання до Центральної Європи для ремонту. [Треба] отримати технічне обслуговування вищого рівня в Україні, щоб скоротити час простою. Існують комерційні компанії, готові це робити. [Там] не обов'язково повинні бути фізично присутні військовики [інших країн]".

Під твітом у Годжеса запитали, чи не краще мати такі ремонтні хаби в іншій країні, неподалік українського кордону, адже саме в Україні такі потужності стали б ціллю для російських атак. Годжес відповів: "Ви маєте рацію, що це буде ціллю, і тому його потрібно буде організувати, захистити та, ймовірно, розсередити, щоб зменшити ризик. Але це заощадило б тижні для кожної системи, швидше повернуло б їх до бою".

Тим часом, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про те, що до роботи на фронті систему протиповітряної оборони Hawk. "Бачимо, що вже працюють і NASAMS, і IRIS-T на фронті. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яку вже готують до того, щоб вона стала в бойові порядки Повітряних сил. У такий спосіб посилюватимемо наявну систему ППО", – сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони Patriot, що розміщені, зокрема, у Словаччині, але постачання якої для України поки не розглядають, повідомляли наприкінці жовтня Reuters посадовці США на умовах анонімності.

Як Голос Америки писав раніше, колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк заявив, що цілком можливо закрити небо не над цілою, а над західною частиною України, де не ведуться бойові дії, і жодні міжнародні правила не перешкоджають країнам НАТО це зробити. Але що стосується цілої України, то Кларк каже, що для цього б знадобилися "сотні систем Patriot", яких просто не існує.