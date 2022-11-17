Що перешкоджає НАТО надати Україні системи ППО після інциденту в Польщі? Думки оглядачів

Влучання ракет на території Польщі з летальними наслідками вимагає перегляду позиції НАТО щодо надання Україні систем протиповітряної оборони, про які давно просить Київ. Про це знову активніше говорять західні політики, оглядачі та експерти.

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Київ просив про те, щоб країни НАТО допомогли «закрити небо» над Україною, але західні партнери поки що утримувалися від цього, побоюючись ескалації конфлікту з Росією. На думку деяких політиків та експертів, зараз настав час переглянути цю позицію.

Відразу після інциденту міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що НАТО може забезпечити протиповітряну оборону Польщі та «частини території України».

«Однією з можливостей була б угода між країнами-членами НАТО та Польщею про забезпечення додаткової протиповітряної оборони, в тому числі на частині території України», – написав він у Twitter у вівторок після повідомлень про вибухи в Польщі поблизу кордонів України.

Він сказав, що впевнений, що Латвія підтримає Польщу, якщо та захоче активувати Статтю 4 Статуту НАТО, що дає право країні- члену НАТО вимагати обговорення питань, які викликають занепокоєння, Північноатлантичною радою, яка є головним органом прийняття політичних рішень альянсу та консультацій з партнерами.

«У будь-якому випадку нам потрібно зміцнювати системи ППО біля кордонів НАТО. І ця оборона теж потрібна принаймні в західних частинах України!», – написав латвійський міністр у твіттері.

«Цей епізод є причиною для США надіслати Україні ракети великої дальності ATACMS» – WSJ

У четвер цю позицію підтримав редакційний коментар впливового ділового щоденника Wall Street Journal (WSJ). На тлі суперечливих повідомлень щодо того, чи ракета була російською, як про це польський та український уряди повідомляли на початку, чи належала українським силам ППО, як про це офіційні особи НАТО повідомили згодом, WSJ пише, що «на Польщу може здійснюватися тихий дипломатичний тиск», щоб вона не вимагала консультацій з Північноатлантичною радою, оскільки «західні чиновники хочуть уникнути розпалювання страху громадськості перед ширшим конфліктом».

Це було б сигналом Росії тримати війну подалі від кордонів НАТО

Але, на думку американського щоденника, «якась реакція НАТО, окрім гучних зітхань полегшення, доречна, щоб Росія не подумала, що побічне враження у Польщі не є великою проблемою».

Редактори WSJ вважають, що настав час відповісти на прохання Києва та надати Україні ті ракети, які допоможуть їй захиститися від російських повітряних нападів.

«Цей епізод є причиною для США надіслати Україні ракети великої дальності ATACMS, про які Київ давно просив, а адміністрація Байдена не бажала постачати. Їх можна запускати з 20 систем HIMARS, які вже є в країні, і це дасть українській армії кращий доступ для ударів по російських складах боєприпасів, командних пунктах і районах підтримки. Це було б сигналом Росії тримати війну подалі від кордонів НАТО», – вважають автори редакційного коментаря WSJ.

Жодна країна не має 100% захисту системами ППО – генерал Кларк

Генерал у відставці Веслі Кларк, колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі каже, що цілком можливо закрити небо не над цілою, а над західною частиною України, де не ведуться бойові дії, і жодні міжнародні правила не перешкоджають країнам НАТО це зробити.

«Це – не російський повітряний простір, а український. І ми віримо в міжнародний порядок, заснований на законах і праві, то якщо країна просить нас допомогти захистити її повітряний простір, то чому ми не можемо їй у цьому допомогти?» – сказав колишній генерал, виступаючи на дискусії Атлантичної ради, дослідницької організації у Вашингтоні.

Для цього потрібно проголосити, що на цій території України немає наземних бойових дій, і почати розгортання систем протиповітряної оборони. Але, як пояснює генерал, для країни розміром з Україну, знадобилися б «сотні систем Patriot», яких просто не існує.

Генерал Кларк каже, що всі країни захищають лише «цілі високої цінності». Тому, дрони, які можуть обходити радари ППО, мають такий великий успіх. Жодна країна не має 100% захисту від повітряних ударів.

«Систему протиповітряної оборони можна ущільнити, – каже генерал Кларк. – Але вона ніколи не може бути повною».

Як каже генерал, в НАТО є проблема з наявними резервами, «ракет Patriot, які б лежали десь на складах якої-небудь з країн НАТО».

Адміністарція США робить все належне, але їй бракує «візіонерського» підходу – Гербст

З іншого боку, переконаний Кларк, це є питання не лише військове, але і політичне, і якщо політичне рішення було б ухвалене, військове рішення можна було б знайти.

«Якщо питання полягає у тому, що ми шукаємо способу, як успішно скінчити цю війну в Україні якомога швидше, то ми могли б відправити пару систем Patriot в Україну з персоналом, який би також міг би знайтися, то можна було б забезпечити безпеку на більшій території, просунути всю логістику далі вперед. Але для цього потрібно, щоб хтось це проаналізував і сказав, чи військова перевага має пріоритет над політичними питаннями», – каже генерал Кларк.

Експерти Атлантичної ради, які обговорювали питання надання Україні систем протиповітряної оборони у середу після інциденту, вважають, що Білий дім продовжує діяти «максимально обережно» в цьому питанні і навряд чи змінить свій підхід після подій у Польщі.

На думку колишнього посла в Україні Джона Гербста, який нині очолює Євразійський центр Атлантичної ради, побоювання більшої ескалації може якраз і сприяти їй.

«Гадаю, що ми побачимо продовження цієї моделі поведінки. Наша відповідь на кризу є вагомою, вона дає те, що було потрібно, але вона не є візіонерською, і не є такою сильною, якою би могла бути. В результаті не лише вмирає більше українців, але і з’являється більший ризик ескалації, а економічні збитки, які відчувають не лише українці, але і весь світ, триватимуть довше», – вважає Гербст.

Саме на рішення посилити системи протиповітряної оборони України у результаті розслідування інциденту в Польщі, незалежно від його результатів, сподівається українська влада. Про це в інтерв`ю кореспондентці Української служби «Голосу Америки» Тетяні Ворожко сказав радник Офісу Президента України Михайло Подоляк.

«Ми очікуємо збільшення конкретної допомоги Україні системами ПРО і ПВО, незалежно від всіх інших політичних оцінок, саме після цієї ситуації. Ми хочемо закрити небо, в тому числі над західними регіонами України, а таким чином і над небом інших європейських країн, щоб російські ракети не могли залетіти ні частково, ні навіть теоретично будь-куди», - сказав він в інтерв`ю Скайпом в четвер, 17-го листопада.

Тиждень тому Сполучені Штати оголосили новий пакет оборонної допомоги США Україні, що включав ракети для систем HAWK, а також чотири американські системи ППО Avenger, оснащені ракетами STINGER.

«Ці системи протиповітряної оборони матимуть критичне значення для України, в час, коли Росія продовжує використовувати крилаті ракети та іранські дрони для нападів на критично важливу цивільну інфраструктуру», - заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Дивіться також: