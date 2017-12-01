Акції впали в США після того, як союзник Трампа визнав провину

Фондовий ринок США відреагував падінням котирувань після того, як новинне агентство АВС повідомило, що колишній радник з національної безпеки США Майкл Флінн готовий свідчити проти президента Трампа в рамках розслідування можливого втручання Росії до виборів США 2016 року.

Докладніше про новини розслідування читайте: Білий дім: визнання провини Флінном не означає провини будь-кого іншого

Протягом дня, індекс S&P 500 впав більш ніж на 1 відсоток – найбільше за останні три тижні, а Індекс Dow Jones знизився на піввідсотка посеред дня, повідомляють ЗМІ.

Фондові ринки відкрились з негативною динамікою в четвер, однак падіння посилилось після 11-тої, коли АВС повідомило, що Флінн даватиме свідчення проти Трампа, зазначає The Hill.

Котирування фондового ринку зростали після того, як Трамп обійняв посаду, з огляду на очікування дерегуляції бізнесу та зниження податків для підприємств.

Трамп неодноразово схвально відгукувався про зростання фондових ринків. "Причина з якої фондові ринки такі успішні – це я", - сказав Трамп журналістам минулого місяця.

Розвиток справи Флінна наближає розслідування Мюллера ближче до Трампа, зазначали коментатори новин, повідомляє АР.

Справа Флінна затьмарила новини про підтримку республіканців довгоочікуваної податкової реформи, що могло б мати позитивний вплив на настрої фондових ринків.

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