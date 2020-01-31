Імпічмент Трампа: Сенат не підтримав виклик нових свідків

У Сенаті США не вистачило голосів для виклику нових свідків у справі імпічменту президента. Для цього забракло двох голосів. За цим, як відзначають чисельні оглядачі, може послідувати виправдання президента США у Сенаті.

"Більшість у Сенаті дійшла висновку, що численні свідки та понад 28 000 сторінок документів, які вже залучено у якості доказів, є достатніми для того, щоб судити про звинувачення висунуті менеджерами щодо імпічменту з боку Палати представників та закінчити цей процес імпічменту", - заявив з приводу голосування у Сенаті лідер Республіканської більшості Мітч Макконнелл.

Впливовий сенатор-демократ Берні Сандерс, кандидат у президенти США від Демократичної партії назвав результати голосування "сумним днем в історії США".



"Прийшов час виправдати Дональда Трампа", - твітує з приводу рішення впливовий сенатор-республіканець Тед Круз.



"Я дуже задоволений, що Сенат відкинув вимогу демократів залучити додаткових свідків після того, як у ході процесу щодо імпічменту Палаті представників також відмовились від цього. Як я заявляв раніше, у даному випадку не йдеться про порушення, яке може тягнути за собою імпічмент і свідки, яких хотіли допитати менеджери щодо імпічменту були доступні їм і у Палаті представників", - твітує сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

“За” проголосували усі члени Демократичної партії, двоє незалежних сенаторів, а також двоє сенаторів-республіканців - сенаторка з штату Мейн С’юзен Коллінз і сенатор з Юти Мітт Ромні.

Ще двоє республіканців, від яких очікували можливої підтримки виклику свідків, не проголосували “за”. Сенаторка з Аляски Мурковскі аргументувала своє рішення заполітизованістю процесу.

“Я дійшла до висновку, що у Сенаті не буде чесного суду. Я не вірю, що продовження цього процесу що-небудь змінить. Мені прикро визнавати, що Конгрес як інституція провалився”, - сказала Мурковські, відзначивши, що процес імпічменту у Палаті представників США, де більшість мають демократи мав недоліки.

Водночас більшість сенаторів-республіканців виступили проти виклику свідків. Сенатор Роб Портман з Огайо так пояснив свою позицію: “Я вірю, що деякі дії президента у цьому випадку, включно з проханням до іноземної держави провести розслідування щодо його політичного опонента, і затримкою військової допомоги Україні - були неправильними і недоречними. Але я не вірю, що дії президента досягають рівня відсторонення його з посади”.

Сенатори та конгресмени з Демократичної партії засудили таку позицію своїх колег. Адам Шифф, який на суді очолював сторону обвинувачення, у своєму заключному слові сказав: “Ви знаєте так само як і ми, що є ще інші, кого вам слід почути. Суд без свідків - це не суд взагалі”.

Фінальне голосування щодо відставки Трампа очікують наступного тижня. Однак на те, що президента США таки відправлять у відставку, шансів практично немає.

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