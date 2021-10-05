Нобелівську премію з фізики присудили за ранні дослідження глобального потепління

Лауреатами цьогорічної Нобелівської премії з фізики стали троє вчених: японсько-американський науковець Сюкуро Манабе, німець Клаус Гассельманн та італієць Джорджіо Парізі за їхній "новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем", у тому числі, клімату Землі.

90-річний Манабе і 89-річний Гассельманн нагороджені "за фізичне моделювання клімату Землі, кількісну оцінку мінливості і надійне передбачення глобального потепління". Науковці стали першопрохідцями у дослідженні згубного антропогенного впливу на екологію у 1960-1970 роках. За це вони спільно отримають половину премії, розмір якої цьогоріч складає 1,14 мільйонів доларів.

Ще половину отримає 73-річний Джорджо Парізі – "за відкриття того, як безлад і флуктуації взаємодіють у фізичних системах від атомів до планет".

Напередодні Нобелівську премію з медицини присудили американцям Девіду Джуліусу і Ардему Патапутіану "за відкриття рецепторів температури і дотику".

6 жовтня Нобелівський комітет оголосить лауреатів премії з хімії, 7 жовтня – з літератури. Лауреата премії миру оголосять в Осло 8 жовтня. 11 жовтня буде присуджена премія пам’яті Альфреда Нобеля з економіки.

Цього року, як і попереднього, через пандемію більшість урочистих заходів скасовано, а лауреати отримуватимуть нагороди в тих країнах, в яких живуть.

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