"Нобеля" з хімії дали дослідницям за "переписування коду життя"

Американська дослідниця у галузі біохімії Дженніфер Даудна (Jennifer A. Doudna) і французька дослідниця у мікробіології Еммануель Шарпентьє (Emmanuelle Charpentier) отримали Нобелівську премію з хімії за їхню розробку методу редагування геному.

Під час оголошення переможців генеральний секретар Королівської Шведської Академії Горан Ханссон заявив, що цього року приз присуджено за "переписування коду життя".

Даудна і Шарпентьє розробили методи редагування геному CRISPR/Cas9, що мають потенціал в інноваційних способах боротьби із раком, генетичними хворобами, а також у генній інженерії рослин. При цьому у такого підходу існують певні етичні застереження.

Даудна і Шарпентьє стали першими жінками, які разом отримали Нобелівську премію в галузі хімії, раніше п'ятеро жінок отримували цю нагороду спільно із колегами-чоловіками.

Шарпентьє сказала, що ця найпрестижніша нагорода у галузі науки надішле "позитивний сигнал молодим дівчатам, які хочуть займатись наукою, і покажуть, що жінки в науці завдяки своїм досягненням можуть мати вплив".

Як повідомляв Голос Америки, двоє американських вчених Гарві Алтер та Чарльз Райс а також британець Майкл Гаутон отримали Нобелівську премію з медицини та фізіології за внесок у відкриття вірусу Гепатиту С.

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