Нобелівську премію з медицини отримали вчені за відкриття вірусу Гепатиту С

Двоє американських вчених Гарві Алтер та Чарльз Райс а також британець Майкл Гаутон отримали Нобелівську премію з медицини та фізіології за внесок у відкриття вірусу Гепатиту С.

Нобеілвський комітет зазначив, що відкриття допомогло врятувати мільйони життів.

«Завдяки цьому відкриттю, тепер наявні високочутливі аналізи крові, які практично усунули зараження гепатитом після переливання крові в багатьох частинах світу, що значно покращило охорону здоров‘я у світі».

Також, зазначили в Комітеті, відкриття сприяло розробці противірусних ліків проти Гепатиту С, вірусу, що спричиняє такі хвороби, як цироз та рак печінки. «Вперше в історії, ця хвороба стала виліковною, що підвищує сподівання на знищення вірусу гепатиту С у населення». За даними Всесвітньої організації з охорони здоров‘я, в світі більше 71 мільйона людей потерпають від Гепатиту С.

Премію у сфері медицини було присуджено в понеділок. Це перша Нобелівська премія оголошена цього року. До 12 жовтня також будуть оголошені переможці Нобелівської премії з фізики, хімії, літератури, миру та економіки.

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