"Нобеля" з математики вперше отримала жінка

Американка Керен Улєнбек виграла премію Абеля 2019 року, яку часто називають Нобелівською премією в сфері математики.
Це –перший математик-жінка, яка виграла премію за історію існування нагороди, що видається Норвезькою академією наук та словесності з 2002 року.
Об'єктом її вивчення були, зокрема, мильні бульбашки, які мають мінімальну площу поверхні за заданого об'єму.
"Її теорії революційно змінили наше розуміння мінімальних поверхонь, таких, які формують мильні бульбашки, а також більш загальних задач з мінімізації в просторах вищого порядку", - заявив Ганс Мунте-Каас, голова Комітету Абеля.
Нагороду було присуджено за "інноваційні досягнення в геометрії диференціальних рівнянь з частковими похідними, калібрувальної теорії та інтегрованих систем а також за фундаментальний вплив її праці та аналітики на геометрію та математичну фізику", - йдеться на сайті премії Абеля.
Улєнбек більше 30 років працювала професором в Техаському університеті.
Нагороду а також премію еквівалентну 700 000 доларам США Улєнбек вручить король Норвегії під час церемонії в Осло 21 березня.
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