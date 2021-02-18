Чи може Байден переглянути позицію щодо «Північного потоку-2»? - думки експертів

Потенційна угода між Вашингтоном і Берліном щодо російського трубопроводу, про розгляд якої раніше повідомили ЗМІ у США, є малоймовірною і потребуватиме істотних змін в поведінці Кремля, вважають експерти, з якими спілкувались журналісти Російської служби "Голосу Америки" Олександр Яневський та Валерія Єгісман.

Закон про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA), із внесеними до нього доповненнями, вимагає запровадження санкцій у зв'язку із будівництвом трубопроводу. Будівництво підвідного газопроводу «Північний потік-2» завершено більш ніж на 90 відсотків, залишилося прокласти близько 160 кілометрів труб. Будівництво газогону відновилося 6 лютого, після більш ніж річної перерви, викликаної протидією адміністрації Дональда Трампа і ухваленими Конгресом законами, які дозволяють запроваджувати санкції проти компаній і окремих осіб, які беруть участь в проекті.

Будівництво газогону відновилося 6 лютого, після більш ніж річної перерви, викликаної протидією адміністрації Дональда Трампа і ухваленими Конгресом законами

Адміністрація Байдена поки не вводила передбачені санкції. У вівторок для Білого дому настав крайній термін, щоб надати Конгресу перелік компаній, які, на думку адміністрації, порушують закони США, спрямовані на зупинку будівництва газопроводу «Північний Потік-2». Група законодавців США звернулась до Держдепу із закликом відповісти, чи пропонували адміністрації США відмовитись від санкцій, чи змінити їх.

Між тим члени Ради національної безпеки при Білому домі вже зустрічалися для обговорення будівництва газопроводу, включно із питанням готовності Німеччини ввести мораторій на реалізацію проекту, повідомило видання WSJ, посилаючись на джерела, знайомі з ходом обговорення.

Прогнози експертів

Старша наукова співробітниця вашингтонського Фонду «Джеймстаун» Маргарита Асенова (Margarita Assenova, Jamestown Foundation) підкреслює, що низка санкцій, зокрема передбачених Законом про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA), носить обов'язковий, а не рекомендаційний характер.

При цьому, відзначає експертка, адміністрація США зараз проводить консультації з європейськими урядами відповідно до закону «Про уточнення закону про захист енергетичної безпеки Європи» (PEESCA). Однак ЗМІ сприйняли ці консультації як сигнал про те, що президент Байден розглядає можливість ухилення від застосування санкцій з міркувань національної безпеки.

Звільнення з-під санкцій російського судна, яке будує російський трубопровід, під час розгону Кремлем опозиції суперечило би інтересам національної безпеки США

Закон PEESCA також передбачає накладення санкцій не лише на кораблі, які прокладають труби, а і на постачальників послуг з модернізації технологічного обладнання. Так, в останні дні роботи адміністрації Трампа були запроваджені санкції проти російського судна «Фортуна», однак для закінчення робіт йому може знадобитися технологічне оновлення.

«Звільнення з-під санкцій російського судна, яке будує російський трубопровід, під час розгону Кремлем опозиції суперечило би інтересам національної безпеки США, і адміністрація Байдена не може виправдати такий крок, - каже Маргарита Асенова у коментарі «Голосу Америки». - Крім того, про це необхідно буде доповісти Конгресу, де протидія «Північному потоку-2» переважає і є міжпартійною».

Незважаючи на відновлення будівництва трубопроводу, закінчення робіт і здача проекту в експлуатацію також залишається під питанням, вважає експертка Фонду «Джеймстаун». Той факт, що багато західних компаній - від будівельних і страхових до сертифікаційних агентств - відмовилися від участі в проекті, ясно показує впливовість американської фінансової системи і небажання приватних компаній потрапити до списку санкцій.

«Вони знають, що санкції США означають, серед іншого, що їх фінансові операції будуть під загрозою, - каже Асенова. - Ніхто не хоче потрапити в таку ситуацію через російський трубопровід»

Протистояння «Північному потоку-2 »є важливим кроком для захисту трансатлантичної безпеки

Німеччина є вкрай важливим партнером для США, однак будь-яка угода з Берліном має бути вигідною для Вашингтона, каже в інтерв'ю «Голосу Америки» заступниця директора з питань європейської енергетичної безпеки вашингтонського дослідницького центру "Атлантична рада" Ольга Хакова (Olga Khakova, Atlantic Council).

«Адміністрація Байдена знаходиться у складній ситуації, вони повинні бути жорсткими щодо Росії, особливо у світлі недавніх подій з Навальним, і наявністю інших напружених ситуацій в регіоні, - зазначає експертка. - Тому це повинна бути виграшна угода, від якої вони не змогли б відмовитися ».

Потенційну угоду могло б включати забезпечення продовження транзиту газу через Україну або звільнення Олексія Навального, не виключає Хакова, проте будь-яких прогнозів щодо подібної угоди сьогодні зробити не можна. Без пропозиції з боку Німеччии якихось дійсно істотних варіантів, згода Білого дому на домовленості є малоймовірною.

ситуація навколо «Північного потоку-2» є складною і не має «правильного або неправильного рішення»

Експертка також додає, що ситуація навколо «Північного потоку-2» є складною і не має «правильного або неправильного рішення». Проте, і Вашингтон, і Берлін розуміють важливість збереження відносин, і незалежно від того, чи вдадуться США до санкцій і чи буде «Північний потік-2» добудовано і введено в експлуатацію, сторони повинні знайти спосіб для розвитку співпраці, в тому числі в області енергетичної безпеки, підкреслює Хакова.

«Протистояння «Північному потоку-2 »є важливим кроком для захисту трансатлантичної безпеки», - вважає Бенджамін Шмітт.

Науковий співробітник Гарвардського університету і старший експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики Бенджамін Шмітт (Benjamin Schmitt, Harvard University, CEPA) вважає, що досягнення угоди по «Північному потоку-2» з тими умовами, які циркулювали в ЗМІ, стало б «несвоєчасним і помилковим» кроком.

«Ці пропозиції насправді нічого не вимагають від Кремля з точки зору внесення будь-яких змін в поведінку, пов'язану з широким спектром його зловмисних дій в трансатлантичному співтоваристві», - зазначає експерт в коментарі «Голосу Америки». Наприклад, будь-яка угода щодо «Північного потоку-2», яка передбачає збереження транзиту російського газу через Україну, «в кращому випадку є хиткою», вважає він.

будь-яка угода щодо «Північного потоку-2», яка передбачає збереження транзиту російського газу через Україну, «в кращому випадку є хиткою

По завершенні будівництва, «Північний потік-2» у поєднанні з уже діючою другий ниткою «Турецького потоку», який доставляє російський газ по дну Чорного моря до південно-східної Європи через Туреччину, зробить досягнуту угоду марною, оскільки дасть Кремлю технічну можливість припинити або значно скоротити транзит газу через Україну, пояснює Шмітт. Так, за останній рік Кремль вже використовував другу нитку «Турецького потоку», щоб значно скоротити транзит газу через Україну до Східних Балкан, знизивши обсяги російського газу по Трансбалканському коридору.

Прихід адміністрації Байдена також вселив впевненість по обидва боки Атлантики в тому, що американське лідерство на світовій арені, в тому числі у боротьбі з авторитарними режимами, до яких сьогодні належить «путінська Росія», може бути відновлено, додає експерт. Він нагадує, що у політиці Кремля немає змін - світ бачив недавню кібератаку на США, отруєння і арешт Олексія Навального, а незаконна анексія Криму та агресія на сході України тривають.

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