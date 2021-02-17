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"Північний потік 2": Група конгресменів США хоче знати, чи пропонували Байдену послабити обов'язкові санкції, чи оминути їх

На фото: речник Держдепу США Нед Прайс

Держдеп США має надати інформацію з приводу запровадження обов'язкових санкцій щодо російського газогону "Північний потік 2" у відповідності до підтриманого Республіканською та Демократичною партіями Закону про захист енергетичної безпеки Європи (Protecting Europe’s Energy Security Act, PEESA - прим. ГА). Про це йдеться у прес-релізі, який поширили конгресмени у Комітеті Палати представників Конгресу США з питань закордонних справ.

Законодавці, які звернулись до Держдепу (демократи Марсі Каптур та Рубен Галего, та республіканці Майкл Маккол та Адам Кінзінгер), звертають увагу на відновлення роботи з прокладення газогону на початку місяця, і, серед іншого хочуть, щоб Держдеп надав інформацію щодо "будь-яких пропозицій адміністрації Байдена з приводу майбутнього газогону, які мають на меті переконати адміністрацію оминути, або послабити обов'язкові санкції, які мають двопартійну підтримку у Конгресі".

Вони також вимагають у Держдепу інформації про: статус побудови газогону; статус наступної доповіді щодо компаній, які беруть участь у підсанкційній діяльності щодо газогону; статус виконання санкцій з боку компаній; статус консультацій з союзниками щодо газогону".

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що США ведуть переговори з Німеччиною про долю “Північного потоку 2”. Матеріал видання, серед іншого, повідомляє, що Адміністрація Байдена може відмовитися від застосування санкцій, використовуючи пункт про національні інтереси, що замирить Німеччину, важливу союзницю США в Європі, але дасть Росії геополітичну перемогу і перекреслить двопартійну коаліцію в Конгресі.

"Якщо "Північний потік 2" буде завершено, це дозволить Путіну надалі використовувати енергетичні ресурси Росії як зброю, щоб чинити політичний тиск у Європі. Це також дозволить Путіну оминути Україну, позбавивши Київ прибутків від транизу та зробивши його вразливішим до російської агресії", - йдеться у повідомленні поширеному Републіканцями у Комітеті Палати представників Конгресу США з питань закордонних справ .

Раніше у середу президент Росії Володимир Путін заявив, що блокування побудови “Північного потоку 2” пояснюєтьcя бажанням примусити Росію платити за “геополітичний проект “Україна”.

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