Волкер обговорив наступну "Нормандську зустріч" з Францією та Німеччиною

Сам факт проведення зустрічі в Нормандському форматі є позитивом, вважає спеціальних представник США з питань України Курт Волкер.

В інтерв'ю Голові Української служби Голосу Америки Мирославі Гонгадзе Волкер назвав Нормандську зустріч, проведення якої планується на 12 липня першим шансом "за керівництва президента Зеленського для дипломатичних радників президентів зустрітись".

Під час зустрічей з Зеленським а також представниками Франції та Німеччини на полях конференції з реформ в Україні, що відбулась на початку місяця в Торонто, Волкер мав нагоду "оглянути стан справ".

Невтішним фактором в ситуації підготовки до зустрічі Нормандського формату стала відсутність новин з Росії, відзначає американський дипломат.

Всі очікують, що Росія буде трохи більше долучена до переговорів, говорить Волкер, але цього не відбувається.

"Якщо подивитись на резолюцію ООН на підтримку цього, то в параграфі 10 йдеться про усунення іноземних сил, розпуск незаконних збройних формувань. Росія не досягла прогресу з жодного з цих пунктів. Водночас, я гадаю, щонайменше приведення сторін для переговорів є раціональним кроком і думаю, що очікування досить низькі", - говорить дипломат.

Я зв'язувався з російським партнером за переговорами Сурковим, просто щоб дізнатись, чи він вважає цей час слушним для зустрічі. Ми ще не знаємо, чи відбудеться зустріч, чи ні. Якщо так, це буде трохи далі влітку, можливо

Волкер ще раз наголосив на тому, що саме Росія має бути стороною переговорів, а не так звані республіки. ОРДЛО - не справжні народні республіки Донецька, або Луганська, підкреслив Волкер у інтерв'ю. "Росія це створила і Росія є підписантом Мінських домовленостей. Росія має зобов'язання в цих рамках", - говорить Волкер.

"На жаль, ми не чули значних новин від Росії, - говорить Волкер. - Вони все ще говорять, що за все несе відповідальність Україна і говорять, що на них – жодної відповідальності і що Україна має проводити переговори з двома сепаратистськими так званими народними республіками, які вони створили в Україні. Тому наразі, зі сторони Росії це не виглядає багатообіцяючим. Однак, сам факт проведення зустрічі є, можливо, корисним".

США не планують брати участь в засіданні, говорить посадовець

"Ми не є частиною нормандського формату і саме тому ми проводимо активні консультації з Україною, а також з Францією та Німеччиною", - говорить Волкер.

А от двосторонньої зустрічі з представником Кремля, відповідальним за переговори з Волкером, поки що не призначено. Можливо, така зустріч відбудеться пізніше влітку, говорить представник США.

"Я зв'язувався з російським партнером за переговорами Сурковим, просто щоб дізнатись, чи він вважає цей час слушним для зустрічі. Ми ще не знаємо, чи відбудеться зустріч, чи ні. Якщо так, це буде трохи далі влітку, можливо", - наголошує посадовець.

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