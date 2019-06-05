75-річчя висадки в Нормандії вшановують без сподіваних переговорів у "нормандському форматі"

Президент США Дональд Трамп із керівниками Великої Британії, Франції, Канади, Австралії, а також Німеччини й інших країн беруть участь у церемоніях з нагоди 75-річчя наступу західних союзників, що допоміг закінчити Другу світову війну.

Перед світанком 6 червня 1944 року понад 150 тисяч солдатів вирушили з Англії до французького берега, в межах операції, в якій були задіяні 7 тисяч суден.

“У цей четвер виповнюється 75 років від дня, коли американській та британські патріоти вирушили з цього острова у найбільш важливий бій в історії”, - сказав президент Трамп у Лондоні на прес-конференції напередодні.

Запеклий опір окупаційних військ нацистської Німеччини призвів до багатотисячних втрат з обох сторін. Жертвами бомбардувань стали багато цивільних мешканців французьких міст.

“Приймаючи лідерів світу на відзнаку цієї події в нашій спільній історії, ми нагадаємо про важливість західного союзу для безпеки та добробуту усіх наших країн”, - підкреслила британський прем’єр-міністр Тереза Мей.

Церемонії почнуться з міста Портсмут на південному узбережжі Англії і перемістяться на береги Нормандії - регіону на північному заході Франції.

“Нормандський формат”

Участь президентів України та Росії в подібних церемоніях у Нормандії 2014 року стала нагодою для чотиристоронніх переговорів із залученням керівників Франції та Німеччини про шляхи досягнення миру на сході України.

Цього разу президентів України та Росії на церемоніях у Франції не буде, попри сподівання, які висловлював колишній президент Петро Порошенко, стосовно можливого поновлення переговорного процесу.

Новообраний український президент Володимир Зеленський також висловлював готовність використовувати так званий “Нормандський формат” переговорів.

Зустрічі четвірки на найвищому рівні не відбувалися після того, як у Франції замість Франсуа Олланда, учасника перших чотиристоронніх зустрічей, президентом 2017 року став Еммануель Макрон.

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