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Північна Корея випробувала крилату ракету

Фотографії запуску крилатої ракети поширені північнокорейським Центральним агентством новин 13 вересня 2021 р.

Північна Корея вперше за приблизно півроку здійснила нове ракетне випробування, заявивши, що запустила крилату ракету далекого радіусу дії.

Північнокорейські засоби масової інформації 13 вересня повідомили, що запущені 11 і 12 вересня «нові крилаті ракети далекого радіусу дії» успішно досягли цілей, пролетівши 1500 кілометрів у межах території країни.

Така відстань означає можливість досягнення північної частини Японії.

Фахівці кажуть, що системам протиповітряної оборони важче виявляти крилаті ракети, які на відміну від балістичних, летять нижче.

У повідомленнях західних ЗМІ висловлюють припущення, що випробування Північною Кореєю крилатої ракети можна вважати менш провокативним у порівнянні із запуском міжконтинентальних балістичних ракет здатних досягти території США.

Але цей запуск називають нагадуванням про північнокорейську проблему для адміністрації президента Джо Байдена, який казав, що готовий і до дипломатичних контактів з Пхеньяном, і до збільшення економічного тиску на ту країну.

Санкції Ради безпеки ООН, що мають на меті обмежити розробки Північною Кореєю ядерної зброї стосуються саме балістичних ракет і не згадують про крилаті.

Деякі фахівці, проаналізувавши північнокорейські репортажі про запуск, припустили, що вони зовні схожі на американські крилаті ракети Томагавк, що здатні нести ядерні боєголовки на відстань приблизно 1600 кілометрів.

У січні 2020 року північнокорейський правитель Кім Чен Ин оголосив, що більше не вважає себе зобов’язаним дотримуватися самопроголошеного мораторію на випробування балістичних ракет і ядерних боєзарядів.

Мораторій був проголошений під час спроб дипломатичних контактів Пхеньяна з тодішній президентом США Дональдом Трампом.

Трамп неодноразово применшував значення випробувань північнокорейських ракет близького радіусу дії.

Президент Байден у березні також назвав ракетні випробування Північної Кореї очікуваними.

Чергова спроба переговорів між США та Північною Кореєю провалилася 2019 року через незгоду щодо того, у якому порядку скасування санкцій щодо тієї країни мало б відповідати крокам тієї країни у напрямку до ядерного роззброєння.

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Що думають про свою місію в Афганістані американські військові. Відео
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Що думають про свою місію в Афганістані американські військові. Відео

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