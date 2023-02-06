Норвегія може надати Україні $7 млрд на тлі рекордних прибутків країни за газ через війну Росії

Норвегія може надати Україні 75 мільярдів крон (7,3 мільярда доларів) допомоги Україні протягом п'яти років, половина суми може становити військову допомогу, решта - гуманітарну. Таку пропозицію висловив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

"Це найбільша програма допомоги, яку коли-небудь мала Норвегія", - сказав Стьоре Reuters, додавши, що гроші розподілятимуть відповідно до пріоритетів українського уряду і не обов’язково передаватимуть безпосередньо владі. Гуманітарну допомогу надаватимуть організаціям, які "мають найбільший досвід" у цьому, а військову - координуватимуть зі США та європейськими союзниками. Норвезький прем'єр додав: "Ми повинні гарантувати, що ми уникаємо корупції та інших зловживань, що є важливим пріоритетом для України. Але зараз це країна у стані війни".

Як відзначає агенція, державний дохід Норвегії зріс до рекордного рівня після вторгнення Росії в Україну, оскільки минулого року ціни на газ у Європі різко зросли. Через це Стьоре зіткнувся із критикою з боку представників опозиції за опосередковане отримання прибутку від війни. Наприкінці минулого року він оголосив про план надання Україні багаторічної допомоги, але не уточнив її обсяг.

Для втілення плану уряду Стьоре необхідне схвалення бюджетних витрат від парламенту.

"Це вагомий внесок у нашу майбутню перемогу над агресором та успішне повоєнне відновлення!", - написав президент України Володимир Зеленський у Twitter і подякував Осло за допомогу.

3 лютого адміністрація президента Джо Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на загальну суму майже 2.2 мільярда доларів, що включає критично важливі засоби протиповітряної оборони, броньовані машини піхоти та інше обладнання, включно з протитанковими ракетами Javelin, артилерійськими боєприпасами, звичайними ракетами та ракетами великої дальності для наданих раніше HIMARS.

У статті використано матеріали Reuters