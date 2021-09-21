Норвегія обіцяє збільшити постачання газу Європі на тлі різкого зростання цін

На тлі різкого зростання цін на газ у Європі норвезька компанія Equinor оголосила, що з 1 жовтня збільшить обсяги експорту природного газу для країн континенту.

Компанія Equinor є другим найбільшим постачальником газу в Європу після російського Газпрому.

«Equinor і партнери отримали дозвіл збільшити експортування газу з норвезького континентального шельфу», - повідомляє компанія, вказуючи на «незвичайні» умови на європейському газовому ринку в час наближення зими.

У повідомлення йдеться про збільшення на 2 мільярди кубометрів, що за підрахунками агентства Reuters означає зростання експорту з Норвегії на 2%.

Україна постійно пропонує додаткові транзиті потужності для постачання додаткових обсягів газу до ЄС. Проте «Газпром», на жаль, постійно відмовляється від них.

Ціни на газ у Європі почали різко зростати ще цього літа, і деякі біржові цінові показники піднімалися на понад 250% у порівнянні з січнем минулого року.

Це підштовхує ціни також для домашніх споживачів, які у багатьох країнах Європи захищені на державному рівні - зокрема в Німеччині передбачають зростання на 11,5%.

Франція, Італія та інші країни континенту оголосили додаткові субсидії для захисту домашніх споживачів та для допомоги виробництвам.

Британський уряд заявив про можливі кредити для підтримки компаній, які опинилися під тиском.

Серед причин називають більші витрати газу упродовж минулої затяжної зими, а також ріст споживання промисловими підприємствами, які відновлюють роботу після сповільнення на початку пандемії COVID-19.

Міжнародні ціни на енергію також зросли з огляду на обмеження й стягнення за викиди вугільними електростанціями у Європі, ремонти потужностей на атомних електростанціях континенту та через збільшення попиту на зріджений газ у країнах Азії.

Важливою обставиною на ринку називають також те, що російський Газпром впродовж літа зменшив постачання газу до Європи, і на тлі конкуренції з Азією європейські газосховища тепер мають менші запаси ніж зазвичай.

Україна, найбільший транспортер російського газу до Європи, звинувачує Росію у навмисному скороченні обсягів транзиту українськими трубопроводами.

Керівник української компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон неодноразово в низці інтерв’ю ЗМІ звинуватив Росію у «шантажуванні» Європи тим, що він називав «штучним дефіцитом» палива.

Україна стверджує, що Росія зацікавлена у дефіциті газу в Європі зокрема для того, щоб домогтися швидшого дозволу на запуск нещодавно збудованого газопроводу Північний потік-2, що пролягає дном Балтійського моря.

«Україна постійно пропонує додаткові транзиті потужності для постачання додаткових обсягів газу до ЄС. Проте Газпром, на жаль, постійно відмовляється від них», - заявив Сергій Маконон цього місяця.

Посадовець тоді також додав: «Складається враження, що такою поведінкою Газпром не лише стимулює подальше зростання цін на газ у ЄС, але й посилає вкрай прозорі сигнали до Європи, що додаткові обсяги газу можливі тільки через Північний потік-2».

Росія відкидає звинувачення у маніпуляціях газом і наголошує, що виконує контрактні зобов’язання, але фахівці вказують на зменшення обсягів експорту російського газу у порівнянні з минулими роками.

Деякі західні коментатори вважають, що Газпром недостатньо інвестує у розвиток газовидобування.

ЄС звертає увагу

Міністри енергетики Європейського Союзу зберуться цього тижня для обговорення дій у відповідь на зростання цін на газ.

Уряд в Іспанії закликав ЄС працювати над централізованою закупівлею газу, щоб врівноважити вплив продавців, а також створювати стратегічні резерви палива.

Інший газ

Стрибок цін на природній газ призвів до проблем на суміжних ринках зокрема до дефіциту вуглекислого газу.

Провідними постачальники вуглекислого газу окрема для харчової промисловості у Великій Британії є виробники мінеральних добрив.

Частина з них припинили виробництво через надто дорогу сировину - природній газ, і це перервало ланцюг постачання.

Британські виробники м’яса використовують вуглекислий газ під час забою птиці і худоби.

Цей газ також потрібен у виробництві безалкогольних та алкогольних газованих напоїв зокрема пива.