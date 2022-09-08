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- Голос Америки
Норвегія подарує Україні ракети Hellfire та прилади нічного бачення
Норвегія передасть Україні приблизно 160 ракет Hellfire, пускові майданчики та блоки наведення, а також прилади нічного бачення, повідомляється на сайті уряду цієї скандинавської країни.
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам оголосив про новий пакет допомоги Україні під час зустрічі Контактної групи оборони України на військовій базі Рамштайн у Німеччині, в якій беруть участь міністри оборони приблизно 40 країн.
«Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане в нагоді у боротьбі з російськими військами, які вторглися», - цитує міністра прес-реліз.
За словами міністра оборони, цими ракетами легко керувати і їх можна використовувати як проти наземних, так і проти морських цілей. Ракети вже відправлені до України, а українські військові пройшли навчання, як ними керувати.
У Норвегії планували поетапно вивести системи ракет Hellfire зі свого арсеналу.
Норвегія також передала Україні окуляри нічного бачення та біноклі. Все це обладнання надійшло з військових складів Норвегії, але у майбутньому тут планують більше виробляти зброї, яка буде відправлена в Україну.
«Наразі ми та наші союзники дарували військові системи та обладнання з наших власних запасів. У майбутньому нам потрібно буде тісно співпрацювати з ОПК, щоб забезпечити необхідні поставки військової техніки в Україну. Це також забезпечить отримання Україною більш сучасного та ефективного обладнання», – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Як писав «Голос Америки», генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також заявив, що західні союзники усвідомлюють труднощі «вирішальних» наступних шести місяців російської війни в Україні і готуються далі допомагати українцям.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також закликав готуватися до того, що війна напевне триватиме і взимку 2023 року.
У програмній статті Залужний та перший заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, генерал-лейтенант Михайло Забродський написали, що з огляду на те, яких велетенських ресурсів вимагає війна «матеріальною основою українського супротиву повинна залишатися значна за обсягами військово-технічна допомога країн-партнерів».
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- Голос Америки
Результати «Рамштайн»: пресконференція Ллойда Остіна та Марка Міллі. Наживо з перекладом українською
Прес-конференція міністра оборони США Ллойда Остіна і голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі на базі ВПС «Рамштайн» за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України.
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Естонія, Латвія, Литва та Польща закривають в’їзд для росіян із 19 вересня
Естонія закриває з 19 вересня в’їзд для громадян Росії, у тому числі тих, хто має шенгенські візи, які були видані третіми державами, повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу на пресконференції у четвер. За його словами, також заборону на в’їзд для росіян із шенгенськими візами вводять Литва, Латвія та Польща.
Нові правила почнуть діяти у ніч із 18 на 19 вересня.
Рейнсалу заявив, що заборона стосується осіб, які подорожують із туристичними візами, і не зачепить людей, які хочуть відвідати країну з метою зустрічей із родичами та «з інших гуманітарних причин».
Обмеження запровадять сусідні з Росією країни – Латвія, Естонія та Литва
11 серпня Естонія оголосила про закриття кордону для росіян із шенгенськими візами, виданими країною. При цьому діятимуть винятки для осіб, які працюють у дипломатичному представництві, для тих, чия робота пов’язана з міжнародними перевезеннями та чиє прибуття пов’язане з гуманітарними причинами чи відвідинами родича, який живе в Естонії, а також тих, хто має право на вільне пересування ЄС.
На тлі масштабного вторгнення РФ в Україну країни, які межують з Росією, зажадали від Європейської комісії вжити заходів для обмеження в’їзд російських туристів. Однак на зустрічі міністрів країн ЄС у Празі 1 вересня угоди досягти не вдалося, натомість Євросоюз домовився скасувати угоду про спрощений візовий режим з Росією. Це ускладнить видачу віз росіянам. Також візи подорожчають удвічі.
- Голос Америки
Зустрівся з Патроном та дітьми. Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав лікарню «Охматдит»
Під час свого візиту у четвер, 8 вересня, до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся зі співробітниками американського посольства, після чого відправився до Національної спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит», повідомляє супроводжуючий високопосадовця журналіст.
Там Блінкен зустрівся зі дітьми, які перебувають на лікуванні, у тому числі через отримання важких поранень внаслідок російських бомбардувань. У вестибюлі високопосадовця зустрів знаменитий пес Патрон, джек-рассел-тер’єр, який допоміг українським військовим знайти понад 200 російських мін.
Посолка США в Україні Бріджит Блінк, яка супроводжувала держсекретаря, зауважила: «Я довго намагалася організувати цю зустріч, дякую, пане секретарю».
«Ми маємо довгу історію роботи з розмінування, — сказав Блінкен персоналу лікарні - Для нас велика честь працювати з вами над цим».
Під час візиту держсекретаря до лікарні, працівники розповіли йому про завдані будинку руйнування в результаті російських обстрілів – у лікарні вибило вікна, коли у березні над нею пролетіла ракета.
Там же Блінкен відвідав шестирічну дівчинку Марину з Херсона, яка втратила ногу після того, як ракета влучила в її будинок. Він почув, як Марину доставити до – швидка забрала її з місця нападу – та розповів про свою зустріч з акторкою Джесікою Честейн. Мама Марини зауважила, що дівчинці подобається ця акторка.
Також Блінкен відвідав ігрову кімнату лікарні, де подарував дітям нові іграшки.
"Я привів друзів", - сказав Блінкен дітям, які там були. До них приєднався і пес Патрон.
Мама одного з дітей подякувала держсекретареві за підтримку США України.
"Дякую за підтримку. Дякую за підтримку України. Слава Україні", - сказала вона.
Високопосадовець США відповів, сказав, що «сила духу ваших дітей надсилає дуже сильне повідомлення всьому світу».
Державний секретар Ентоні Блінкен перебуває в Києві із раніше не анонсованим візитом, аби продемонструвати постійну підтримку Україні з боку США під час російської агресії, що триває вже понад 6 місяців. Як повідомляє AP, під час зустрічей із високопоставленими українськими чиновниками він оголосив про новий пакет військової допомоги обсягом понад $2 млрд для України та ще 18 європейських країн, яким найбільше загрожує можлива російська агресія. Це на додаток до допомоги, яку в четвер оголосив очільник Пентагону Ллойд Остін, який оприлюднив новий пакет безпекової допомоги на суму до 675 мільйонів доларів для України.
Це вже п’ята поїздка Державного секретаря до України, третя від початку повномасштабної російської агресії.
Частково інформація для цієї статті надійшла від Associated Press.
Блінкен оголосив про 2 млрд доларів нової безпекової допомоги США Європі
Польща (AP) — Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер оголосив про нову масштабну військову допомогу на суму понад 2 мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким загрожує Росія.
Блінкен сказав, що адміністрація Байдена надасть 2 мільярди доларів довгострокового іноземного військового фінансування Україні та 18 її сусідам, включаючи членів НАТО та партнерів в регіоні, які «потенційно найбільше стикаються з ризиком майбутньої російської агресії».
Це на додаток до пакету оборонної допомоги, який включає важке озброєння, боєприпаси і бронетехніку для України вартістю 675 мільйонів доларів, про який міністр оборони Ллойд Остін оголосив раніше в четвер на конференції в Німеччині. Пакет включає гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvee, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи тощо.
Остін сказав, що «війна перебуває в іншому ключовому моменті», а українські війська починають контрнаступ на півдні країни. «Зараз ми бачимо очевидний успіх наших спільних зусиль на полі бою», - додав він.
"Обличчя війни змінюється, як і місія цієї контактної групи", - сказав Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України, в якому взяли участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і міністр оборони України, а також офіційні особи країн-союзників.
Загалом, включаючи допомогу оголошену в четвер, допомога США Україні збільшилась до 15,2 мільярдів доларів з моменту вступу Байдена на посаду. Офіційні особи США заявили, що нові зобов’язання мали на меті показати, що американська підтримка країни перед обличчям вторгнення Росії є непохитною.
Ці оголошення прозвучали на тлі посилення бойових дій між Україною та Росією в останні дні, коли українські війська розпочали контрнаступ, щоб повернути контрольовані Росією території на півдні та сході.
Біля Запорізької атомної електростанції в Україні, найбільшої в Європі, тривають обстріли, причому протиборчі сторони знову звинувачують одна одну, на тлі попереджень ООН щодо необхідності створення безпечної зони для запобігання катастрофі.
У середу США звинуватили Москву в допитах, затриманнях і примусовій депортації до Росії сотень тисяч українців. Російські офіційні особи відкинули цю заяву як "фантазію".
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