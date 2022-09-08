Норвегія подарує Україні ракети Hellfire та прилади нічного бачення

Норвегія передасть Україні приблизно 160 ракет Hellfire, пускові майданчики та блоки наведення, а також прилади нічного бачення, повідомляється на сайті уряду цієї скандинавської країни.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам оголосив про новий пакет допомоги Україні під час зустрічі Контактної групи оборони України на військовій базі Рамштайн у Німеччині, в якій беруть участь міністри оборони приблизно 40 країн.

«Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане в нагоді у боротьбі з російськими військами, які вторглися», - цитує міністра прес-реліз.

За словами міністра оборони, цими ракетами легко керувати і їх можна використовувати як проти наземних, так і проти морських цілей. Ракети вже відправлені до України, а українські військові пройшли навчання, як ними керувати.

У Норвегії планували поетапно вивести системи ракет Hellfire зі свого арсеналу.

Норвегія також передала Україні окуляри нічного бачення та біноклі. Все це обладнання надійшло з військових складів Норвегії, але у майбутньому тут планують більше виробляти зброї, яка буде відправлена в Україну.

«Наразі ми та наші союзники дарували військові системи та обладнання з наших власних запасів. У майбутньому нам потрібно буде тісно співпрацювати з ОПК, щоб забезпечити необхідні поставки військової техніки в Україну. Це також забезпечить отримання Україною більш сучасного та ефективного обладнання», – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Як писав «Голос Америки», генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також заявив, що західні союзники усвідомлюють труднощі «вирішальних» наступних шести місяців російської війни в Україні і готуються далі допомагати українцям.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також закликав готуватися до того, що війна напевне триватиме і взимку 2023 року.

У програмній статті Залужний та перший заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, генерал-лейтенант Михайло Забродський написали, що з огляду на те, яких велетенських ресурсів вимагає війна «матеріальною основою українського супротиву повинна залишатися значна за обсягами військово-технічна допомога країн-партнерів».