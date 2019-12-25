Вперше за 200 років у Нотр-дамі-де-Парі не пройшла різдвяна служба

Вперще за понад 200 років Собор Паризької Богоматері не може приймати різдвяну службу. Видатка пам'ятка архітектури, зведена 855 років тому, і досі закрита для відвідувачів після нищівної пожежі, що сталась у квітні 2019 року.

Останній раз різдвяну месу тут не проводили через Французьку революцію 1789 року. Богослужіння не припиняли навіть під час Першої та Другої світових воєн.

Слідчі вважають, що пожежу у квітні могли спричинити недопалок або несправна електропроводка. Тоді під час робіт із реставрації пам'ятки вогонь охопив усю будівлю та знищив шпиль.

Реставратори побоюються, що повністю відновити один із головних і найвідоміших соборів світу не вдасться. Адже залишки стін і склепіння настільки пошкоджені, що будівельні риштування, встановлені до пожежі, можуть обвалити всю конструкцію. Шанси на врятування пам'ятки оцінюють як 50/50.

На відновлення Нотр-дамі-де-Парі французькі мільярдери пожертвували понад 300 мільйонів доларів, внески на реконструкцію робили люди з усього світу.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше поставив за мету відновити собор до 2024 року, коли Париж прийматиме літні Олімпійські ігри.

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