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До України "почала надходити" військова допомога у рамках нового пакету підтримки зі США – CNN
Військова допомога від США в рамках нового пакету на суму 800 мільйонів доларів вже «почала надходити» до України, повідомив 16 квітня телеканал CNN із посиланням на представника Білого дому.
Подробиць у повідомленні немає. Офіційно цю інформацію представники влади США і України не коментували.
13 квітня адміністрація президента Джо Байдена санкціонувала надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у галузі безпеки на 800 мільйонів доларів.
Тоді ж стало відомо, що американське оборонне відомство розглядає можливість надання Україні в новому пакеті військової допомоги вертольотів Мі-17 і позашляховиків Humvee, про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на представників Білого дому. Повідомлялося, що може йтися і про надання гаубиць, безпілотників берегового захисту, а також костюмів радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
Днями Росія надіслала США офіційну дипломатичну ноту, в якій попереджає, що поставки США та НАТО «найважливіших» систем озброєння в Україну «додають палива» у конфлікт там і можуть призвести до «непередбачуваних наслідків». У відповідь представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що «ніщо не змусить» адміністрацію Джо Байдена відмовитися від підтримки України.
Тим часом, 17 квітня голова представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас повідомив про додатковий пакет допомоги 50 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для підтримки України.
«Це нове фінансування забезпечить надання послуг екстреної медичної допомоги, безпечної питної води, притулків, грошової допомоги, підтримки в боротьбі з гендерним насильством», – йдеться в повідомленні у Twitter голови представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікаса.
У Єврокомісії уточнили, що таким чином загальна сума фінансування гуманітарної допомоги у відповідь на війну становить 143 мільйони євро. Це фінансування є частиною пакету підтримки в розмірі одного мільярда євро, який Європейська комісія пообіцяла на глобальному заході Stand Up For Ukraine минулого тижня.
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Новий пакет санкцій ЄС проти Москви торкнеться «Сбербанка» і постачань нафти
Обговорюваний шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за її вторгнення в Україну торкнеться банківського сектора, зокрема російського «Сбербанка», а також постачання нафти, повідомила в інтерв’ю німецькому виданню Bild am Sonntag голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Далі ми дивимося на банки, особливо «Сбербанк», на частку якого припадає 37% російського банківського сектора. І, звичайно, є питання, пов’язані з енергетикою», – сказала фон дер Ляєн у відповідь на прохання виділити ключові пункти подальших санкцій.
Як зазначила голова Єврокомісії, Брюссель зараз розробляє «розумні механізми», які дозволять включити до нового пакету обмежень заходи, пов’язані з російською нафтою. «Не можна допустити, щоб президент Путін отримав ще більш високі ціни на інших ринках за поставки, які інакше пішли б до Європейського союзу», – сказала фон дер Ляєн, назвавши головним завданням європейського керівництва «скорочення доходів Путіна».
Агентство Reuters у зв’язку з висловлюваннями фон дер Ляєн пише, що досі ЄС, запроваджуючи санкції проти Москви, не торкався російського «Сбербанка», який – разом із «Газпромбанком» – вважається одним із основних каналів оплати за російські нафту та газ. Євросоюз поки що продовжує купувати російські енергоносії, попри вторгнення в Україну.
П’ятий пакет санкцій проти Росії ЄС запровадив раніше у квітні. Він передбачає, серед іншого, закриття країнами-членами європейського блоку портів для суден із Росії – за низкою винятків.
Агентство Associated Press повідомило 17 квітня, що влада Болгарії заборонила російським суднам заходити в порти країни. Виняток Софія робить для суден, які потребують гуманітарної допомоги, а також для суден, що перевозять енергоносії, продовольство і медикаменти до ЄС. Напередодні стало відомо про аналогічне розпорядження влади Італії.
В матеріалі використані джерела Bild am Sonntag та Reuters.
Москва ввела санкції проти американських та британських політиків
Міністерство закордонних справ Росії заборонило в'їзд до країни прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, міністру закордонних справ Ліз Трасс, міністру оборони Бену Воллесу та 10-ом іншим членам британського уряду та політикам. Відповідна заява російського відомства була опублікована, в суботу 16-го квітня.
Рішення влада РФ пояснила буцімто безпрецедентними ворожими діями уряду Великої Британії, що проявляються, зокрема, у запровадженні санкцій щодо вищих посадових осіб Російської Федерації". Про це заявили в російському міністерстві та додали, що санкційний список незабаром буде розширено.
Раніше, в коментарі російським ЗМІ прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона "найактивнішим учасником антиросійських перегонів".
Нагадаємо, що минулої суботи, 9-го квітня, Борис Джонсон відвідав Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери подякували одне одному за плідну співпрацю після повномасштабного російського вторгнення, яке Москва називає “спецоперацією”.
У відповідь на російські санкції уряд Великої Британії заявив, що залишається “рішучим” у своїй підтримці України, “незважаючи на цей крок”. Також в Лондоні додали, що засуджують “обурливі дії” Росії в Україні – повідомляє ВВС.
Раніше, в середу 13-го квітня Росія ввела санкції проти 398-ми членів Палати представників США.
Нові “дзеркальні санкції” Росія назвала відповіддю на санкції, які адміністрація Байдена оголосила 24-го березня, йдеться у заяві МЗС Росії. У відомстві підкреслили, що разом із іншими американськими законодавцями, кому в'їзд до РФ був закритий раніше, санкції наразі накладені на усіх членів палати представників США.
“Російський уряд накладає санкції на членів Конгресу за те, що вони виступають на захист України від неспровокованої російської війни”, – прокоментував російські санкції виданню Axios речник Держдепу і додав, - "Ми не маємо коментарів щодо думок або процесу міркування Володимира Путіна".
"Здається, я не проведу свої весняні канікули в Сочі. Маю честь бути конгресменом №369 в оголошеному Росією санкційному переліку", - написав у своєму Твіттері Джаред Вільям Хаффман, конгресмен-демократ від 2-го виборчого округу Каліфорнії.
"Ну, ось і пропали мої плани на весняні канікули!" - додав Брендан Бойл, член Палати представників Конгресу США від демократичної партії, який представляє округ Філадельфії.
"Сьогодні Путін ввів проти мене санкції. Я буду вважати це почесною відзнакою", - написав у соцмережі Дасті Джонсон, республіканський конгресмен від загального виборчого округу штату Південна Дакота.
Раніше, РФ вже вводила санкції проти високопоставлених членів Палати представників США, таких як спікерка Ненсі Пелосі, а також представників нацбезпеки. Минулого місяця Кремль ввів санкції проти президента Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена та інших у відповідь на попередні санкції США.
На додаток до 398 законодавців США, санкції також накладені на 87 канадських сенаторів.
Натомість, згідно з інформацією Білого дому, санкції введені США 24-го березня, були накладені на 400 осіб, у тому числі представників російської еліти, понад 300 депутатів російської Думи, а також тих, хто пов’язаний з російськими оборонними компаніями.
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Сенатори США радять Байдену, як прискорити надання безпекової допомоги Україні
США надають Україні "історичні обсяги допомоги", для того, щоб це прискорити і покращити міжвідомчу та міжнародну координацію зусиль, Білому дому варто призначити відповідального за безпекову допомогу Україні, вважає група американських сенаторів.
З таким листом до президента США Джо Байдена звернулись сенатори від Демократичної партії Джин Шагін та Дік Дурбін та сенатори-республіканці Роб Портман та Роджер Вікер.
"Навіть після початкової поразки, російська військова операція, що триває, становить нагальний заклик до переоцінки того, наскільки швидко і креативно Сполучені Штати можуть надавати Україні оборонні об'єкти для самозахисту", - йдеться в листі сенаторів від 14 квітня.
Законодавці вважають, що координатор міг би відповідати за оцінку оборонних потреб України, координацію зусиль різних відомств США а також координацію з Європою.
В уряді США ще не прокоментували лист конгресменів. Виступаючи в Комітеті Сенату зі збройних сил, очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що допомоги Україні надається "швидше, ніж багато хто вважав реалістичним".
Згідно з даними Пентагону, США виділили Україні приблизно 2,6 млрд дол безпекової допомоги Україні з 24 лютого.
13 квітня, йдеться в повідомленні установи, Пентагон провів сьоме з серпня 2021 року зменшення резервів на користь України. Ця допомога обсягом 800 млн дол покликана "забезпечити негайні потреби України на теперішню боротьбу", йдеться в повідомленні відомства від 13 квітня.
ООН: мешканці Маріуполя потерпають від голоду
За даними ООН, в Маріуполі понад 100 000 мирних мешканців страждають від нестачі їжі, води та відсутності опалення.
Голова Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Біслі заявив, що люди «вмирають з голоду» в обложеному російською армією Маріуполі.
"Це катастрофічна ситуація: люди помирають від голоду"Девід Біслі, Голова Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН
За словами Девіда Біслі, ООН намагається доставити продовольство до районів України, охоплених бойовими діями, але «існує багато складнощів», оскільки кризова ситуація швидко розвивається. Він уточнив, що проблему ускладнює відсутність доступу до оточених районів, а також нестача робочої сили та палива, оскільки усі ресурси відправляють на воєнні потреби.
За даними ООН, в Маріуполі понад 100 000 мирних мешканців страждають від нестачі їжі, води та відсутності опалення. Російські сили, які контролюють підходи до міста, не допустили представників ВПП ООН, заявив Біслі. "Це катастрофічна ситуація: люди помирають від голоду", - сказав він.
Директор продовольчої програми також попередив про те, що глобальна нестача продовольства, викликана війною, може спричинити “масову міграцію, яка перевершить часи Другої світової війни”.
Нагадаємо, що Росія та Україна разом виробляють близько 30% світових запасів пшениці та експортують три чверті соняшникової олії. Половина зерна, яке ВПП закуповує для розповсюдження у всьому світі, надходило саме з України. За словами Біслі, близько 30 мільйонів тонн зерна, призначеного на експорт, не можуть відправити через війну. Він попередив, що ті українські фермери, які мають можливість сіяти, можуть зіткнутися з тим, що їхній урожай згниє на полях, якщо війна затягнеться і вони не зможуть зібрати і відвантажити його.
За словами Біслі, проблеми з доставкою змусили ВПП удвічі скоротити раціони для мільйонів людей, багато з яких знаходяться в Африці. Голова Всесвітньої продовольчої програми ООН не виключає необхідність подальших скорочень у майбутньому. «Люди помиратимуть з голоду», — додав він.
Гуманітарна криза в Україні, ймовірно, лише погіршиться у зв'язку з новими атаками з боку Росії, кажуть в ООН.
Російська облога Маріуполя продовжується на тлі спроб Москви об'єднати свої війська з анексованого Кримського півострова з військами, розміщеними на Донбасі.
Біслі також відвідав населені пункти під Києвом, зокрема місто Буча, кадри вбитих жителів якого вразили світову спільноту. Він заявив, що населені пункти були «цілком зруйновані бомбардуваннями», і назвав побачене з жахом , у який неможливо повірити.
Нагадаємо, раніше Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) повідомила, що ріст цін на харчові продукти через війну в Україні, відчують майже в усьому світі.
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