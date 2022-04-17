До України "почала надходити" військова допомога у рамках нового пакету підтримки зі США – CNN

Військова допомога від США в рамках нового пакету на суму 800 мільйонів доларів вже «почала надходити» до України, повідомив 16 квітня телеканал CNN із посиланням на представника Білого дому.

Подробиць у повідомленні немає. Офіційно цю інформацію представники влади США і України не коментували.

13 квітня адміністрація президента Джо Байдена санкціонувала надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги у галузі безпеки на 800 мільйонів доларів.

Тоді ж стало відомо, що американське оборонне відомство розглядає можливість надання Україні в новому пакеті військової допомоги вертольотів Мі-17 і позашляховиків Humvee, про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на представників Білого дому. Повідомлялося, що може йтися і про надання гаубиць, безпілотників берегового захисту, а також костюмів радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Днями Росія надіслала США офіційну дипломатичну ноту, в якій попереджає, що поставки США та НАТО «найважливіших» систем озброєння в Україну «додають палива» у конфлікт там і можуть призвести до «непередбачуваних наслідків». У відповідь представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що «ніщо не змусить» адміністрацію Джо Байдена відмовитися від підтримки України.

Тим часом, 17 квітня голова представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас повідомив про додатковий пакет допомоги 50 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для підтримки України.

«Це нове фінансування забезпечить надання послуг екстреної медичної допомоги, безпечної питної води, притулків, грошової допомоги, підтримки в боротьбі з гендерним насильством», – йдеться в повідомленні у Twitter голови представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікаса.

У Єврокомісії уточнили, що таким чином загальна сума фінансування гуманітарної допомоги у відповідь на війну становить 143 мільйони євро. Це фінансування є частиною пакету підтримки в розмірі одного мільярда євро, який Європейська комісія пообіцяла на глобальному заході Stand Up For Ukraine минулого тижня.