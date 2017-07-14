"Нова небезпечна доктрина Путіна щодо України" - WSJ

"США та Європа мають рішуче відреагувати на інтенсифікацію російської гібридної війни", - закликає Адріан Каратницький з аналітичного центру Atlantic Council в статті "Нова небезпечна доктрина Путіна щодо України", опублікованій в газеті The Wall Street Journal.

На міжнародній арені, Путін не зміг добитись послаблення санкцій, а нещодавнє призначення «яструба» Курта Волкера на посаду спецпредставника щодо України означає, що США провадитимуть прагматичну і тверду стратегію.

«На зустрічі з Путінми санкції не обговорювались, нічого не буде зроблено до вирішення проблем Сирії та України», - заявив президент Трамп у Twitter.

Агресія Путіна консолідувала думку громадськості, пише експерт, адже, за даними нещодавнього опитування, 92% мешканців підконтрольної Києву території вважають себе українцями – порівняно з 75% десять років тому.

За перші п’ять місяців 2017, кількість нападів на лікарні, школи, фабрики та інші цивільні об’єкти різко збільшились, призвівши до 44 жертв

Для Путіна це – неприйнятно. Росія сплачує велику економічну ціну через західні санкції, а в зубожілих регіонах України, які вона контролює, наростає невдоволення.

У відповідь Путін нарощує агресію. Він вдався до військових нападів на цивільні цілі, замовних вбивств, кібератак з метою зашкодити економіці України, а також до намагань економічно і, частково, політично інтегрувати окуповані території до Росії, вказує Каратницький.

За перші п’ять місяців 2017, кількість нападів на лікарні, школи, фабрики та інші цивільні об’єкти різко збільшились, призвівши до 44 жертв.

Швидкість "націоналізації", означає, що вона планувалась задовго до того – в день націоналізації, російські управляючі одразу перебрали контроль.

​Росія посилює інтеграцію окупованого Донбасу, визнавши в Росії паспорти ДНР/ЛНР з 18 лютого. В травні було конфісковано 40 основних приватних українських компаній, розташованих на окупованих територіях. "Націоналізація" – воєнний злочин в рамках Женевської конвенції – прискорилась після неофіційного ембарго на торгівлю з регіоном, стверджує аналітик. Однак, швидкість "націоналізації", означає, що вона планувалась задовго до того. В день націоналізації, російські управляючі одразу перебрали контроль, зазначає він.

Подібно до того, як вона просувала сепаратизм в грузинській Абхазії та Південній Осетії, Росія збільшує втручання до внутрішнього політичного життя на решті України, включаючи кібератаки і використання "п’ятої колони", відзначає Каратницький.

Очевидно, Путін намагається зірвати Мінський процес, хоча сам і звинувачує Україну в нестачі прогресу в мирному врегулюванні, підсумовує експерт.

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