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Час-Time: Демократи у Палаті представників винесли на розгляд нову версію законопроекту про санкції щодо Росії та Ірану

Час-Time: Демократи у Палаті представників винесли на розгляд нову версію законопроекту про санкції щодо Росії та Ірану
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В ефірі Час-Time: Демократи у Палаті представників винесли на розгляд нову версію законопроекту про санкції щодо Росії та Ірану. Трамп зустрівся з Макроном у Парижі. Лідери країн обговорили низку тем, зокрема боротьбу з тероризмом, ситуації у Сирії та Україні. Президент США в інтерв’ю каналу «Християнська Мовна Мережа» заявив про своє бажання налагодити відносини із Росією. Також Трамп заступився за свого сина, який напередодні оприлюднив переписку відносно зустрічі під час кампанії з російським юристом для отримання компромату на Гілларі Клінтон. Дослідники лондонського аналітичного центра Генрі Джексона закликають покращити комунікацію між НАТО та Росією, аби запобігти можливим небезпечним інцидентам.

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