Актуально
- Голос Америки
Нову зброю США закуповуватимуть у виробників, але зброя зі складів може і надалі надходити «дуже швидко» – речник Білого Дому
Нова зброя для України буде надходити від виробників, а не з існуючих армійських запасів США, пояснив речник Білого дому з питань безпеки і оборони Джон Кірбі.
Новий пакет допомоги, про який оголосив у середу вранці президент США Джо Байден, використовуватиме кошти з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), виділені Конгресом, що дозволить адміністрації Байдена закуповувати зброю у її виробників, повідомив на брифінгу Джон Кірбі.
Раніше більшість озброєнь надавалися зі складів американської армії в рамках президентських повноважень, що дозволяло її швидко доставляти в Україну.
«Це вперше, що ми оголосили про закупівлю через USAI для України. Загалом доставка займає більше часу, але це не означає, що можливість доставки через президентські повноваження вичерпана, або що ми не побачимо додаткових пакетів через цей механізм, які, як ви знаєте, надходять прямо зі складів і можуть потрапити в Україну дуже, дуже швидко», – сказав Кірбі.
Швидкість нових поставок, за словами Кірбі залежить від того, чи є у оборонних компаній конвеєри, які вже працюють над певною зброєю, яка у них потужність і скільки часу може знадобитися для коригування графіків, якщо це буде необхідно.
Прес-секретар Білого дому Джон Кірбі заявив, що різним системам озброєнь потрібно буде різний час, щоб досягти України, доставка систем «земля-повітря» та радіолокаційних систем триває найдовше.
У Пентагоні заявили, що новий пакет включатиме шість додаткових ракетних систем «земля-повітря», відомих як NASAMS, 24 протиартилерійські радари, безпілотники «Пума» та системи протидії безпілотників, відомі як VAMPIRE.
На День незалежності України, 24 серпня, США оголосили про новий пакет оборонної допомоги Україні, обсягом майже 3 мільярди дол.
Загалом із початку правління адміністрації Байдена в січні 2021 року Сполучені Штати виділили понад 13,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 15,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні.
Всі новини дня
- Голос Америки
- Олексій Коваленко
ООН: бойові дії в Україні не мають ознак припинення. Відео
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш під час засідання Ради Безпеки ООН заявив про відсутність ознак припинення бойових дій в Україні і вказав, що постійно з’являються нові потенційні зони небезпечної ескалації.
Президент США схвалив новий пакет військової допомоги – подробиці. Відео
У День Незалежності України президент США Джо Байден схвалив новий пакет безпекової допомоги на суму майже 3 мільярди доларів. «Темрява, яка рухає автократією, не зрівняється з полум'ям свободи, яка запалює душі вільних людей усюди", - заявив президент США. Подробиці про головні меседжі і заяви підтримки із Вашингтона та Варшави – від Остапа Яриша і Мирослави Ґонґадзе.
Посол США в ООН: Міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу Росії змінити кордони України силою. Відео
«Міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу Росії змінити кордони України силою, і коли світові лідери приїдуть до Нью-Йорка наступного місяця, щоб підтвердити свої зобов’язання щодо Статуту ООН, вони також підтвердять свою підтримку цього основного принципу. Тож скільки б ще фіктивних референдумів не проводила незаконна влада, яку Москва намагається встановити, ми й надалі захищатимемо Статут ООН і будемо відстоювати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України», - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
- Голос Америки
- Радіо Свобода
В чому унікальність пакету оборонної допомоги, яку Байден оголосив на День незалежності України, розповіли в Пентагоні
24 серпня, на День незалежності України, США оголосили про новий пакет оборонної допомоги Україні, обсягом майже 3 млрд дол. Про те, чим відрізняється цей пакет оборонної допомоги від попередніх і яку саме зброю обіцяють надати США у безпрецедентному за обсягами транші, розповіли в Пентагоні.
На відміну від застосування прав президента США спрямовувати зброю із існуючих запасів, повноваження, які Байден вже 19 разів застосовував для поставок зброї Україні, для цього траншу допомоги, уряд США розмістить промислові замовлення, повідомили в американському оборонному відомстві.
Новий пакет, оприлюднений до Дня незалежності України, "підкреслює відданість США підтримці України на довгостроковий період і представляє інвестиції на багато років, щоб розбудувати потужність українських Збройних сил у захисті від російської агресії", вказав прес-секретар ВПС США бригадний генерал Пет Райдер.
На виконання цих завдань, Пентагон розмістить замовлення на виробництво зброї, щоб "в середньо та довгостроковій перспективі забезпечити, що Україна зможе захищати себе як незалежна, суверенна та процвітаюча держава", мовиться в повідомленні.
До нового пакету допомоги, як повідомили в Пентагоні, увійдуть:
- 6 додаткових ракетних систем NASAMS із додатковими боєприпасами
- до 245 тисяч снарядів для 155-міліметрової артилерії
- до 65 тисяч мінометних снарядів калібру 120 міліметрів
- до 24 протиартилерійських радарів
- безпілотні літальні апарати Puma та обладнання підтримки безпілотних систем Scan Eagle
- системи протидії безпілотникам VAMPIRE
- безпілотні системи VAMPIRE
- ракетні системи лазерного наведення
- фінансування для тренувань і підтримки
Попередній пакет оборонної допомоги США оголосили раніше цього місяця. Пакет, обсягом 775 мільйонів доларів включав 15 дронів ScanEagle, протирадіолокаційні ракети HARM, які, за словами посадовця Пентагону, можуть "знаходити і знищувати" російські радари, 1000 ракет TOW для ураження броньованих машин, 16 гаубиць на 105 мм, 1000 "Джавелінів" та інше.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum