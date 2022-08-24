Нову зброю США закуповуватимуть у виробників, але зброя зі складів може і надалі надходити «дуже швидко» – речник Білого Дому

Нова зброя для України буде надходити від виробників, а не з існуючих армійських запасів США, пояснив речник Білого дому з питань безпеки і оборони Джон Кірбі.

Новий пакет допомоги, про який оголосив у середу вранці президент США Джо Байден, використовуватиме кошти з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), виділені Конгресом, що дозволить адміністрації Байдена закуповувати зброю у її виробників, повідомив на брифінгу Джон Кірбі.

Раніше більшість озброєнь надавалися зі складів американської армії в рамках президентських повноважень, що дозволяло її швидко доставляти в Україну.

«Це вперше, що ми оголосили про закупівлю через USAI для України. Загалом доставка займає більше часу, але це не означає, що можливість доставки через президентські повноваження вичерпана, або що ми не побачимо додаткових пакетів через цей механізм, які, як ви знаєте, надходять прямо зі складів і можуть потрапити в Україну дуже, дуже швидко», – сказав Кірбі.

Швидкість нових поставок, за словами Кірбі залежить від того, чи є у оборонних компаній конвеєри, які вже працюють над певною зброєю, яка у них потужність і скільки часу може знадобитися для коригування графіків, якщо це буде необхідно.

Прес-секретар Білого дому Джон Кірбі заявив, що різним системам озброєнь потрібно буде різний час, щоб досягти України, доставка систем «земля-повітря» та радіолокаційних систем триває найдовше.

У Пентагоні заявили, що новий пакет включатиме шість додаткових ракетних систем «земля-повітря», відомих як NASAMS, 24 протиартилерійські радари, безпілотники «Пума» та системи протидії безпілотників, відомі як VAMPIRE.

На День незалежності України, 24 серпня, США оголосили про новий пакет оборонної допомоги Україні, обсягом майже 3 мільярди дол.

Загалом із початку правління адміністрації Байдена в січні 2021 року Сполучені Штати виділили понад 13,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 15,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні.