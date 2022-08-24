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В чому унікальність пакету оборонної допомоги, яку Байден оголосив на День незалежності України, розповіли в Пентагоні
24 серпня, на День незалежності України, США оголосили про новий пакет оборонної допомоги Україні, обсягом майже 3 млрд дол. Про те, чим відрізняється цей пакет оборонної допомоги від попередніх і яку саме зброю обіцяють надати США у безпрецедентному за обсягами транші, розповіли в Пентагоні.
На відміну від застосування прав президента США спрямовувати зброю із існуючих запасів, повноваження, які Байден вже 19 разів застосовував для поставок зброї Україні, для цього траншу допомоги, уряд США розмістить промислові замовлення, повідомили в американському оборонному відомстві.
Новий пакет, оприлюднений до Дня незалежності України, "підкреслює відданість США підтримці України на довгостроковий період і представляє інвестиції на багато років, щоб розбудувати потужність українських Збройних сил у захисті від російської агресії", вказав прес-секретар ВПС США бригадний генерал Пет Райдер.
На виконання цих завдань, Пентагон розмістить замовлення на виробництво зброї, щоб "в середньо та довгостроковій перспективі забезпечити, що Україна зможе захищати себе як незалежна, суверенна та процвітаюча держава", мовиться в повідомленні.
До нового пакету допомоги, як повідомили в Пентагоні, увійдуть:
- 6 додаткових ракетних систем NASAMS із додатковими боєприпасами
- до 245 тисяч снарядів для 155-міліметрової артилерії
- до 65 тисяч мінометних снарядів калібру 120 міліметрів
- до 24 протиартилерійських радарів
- безпілотні літальні апарати Puma та обладнання підтримки безпілотних систем Scan Eagle
- системи протидії безпілотникам VAMPIRE
- безпілотні системи VAMPIRE
- ракетні системи лазерного наведення
- фінансування для тренувань і підтримки
Попередній пакет оборонної допомоги США оголосили раніше цього місяця. Пакет, обсягом 775 мільйонів доларів включав 15 дронів ScanEagle, протирадіолокаційні ракети HARM, які, за словами посадовця Пентагону, можуть "знаходити і знищувати" російські радари, 1000 ракет TOW для ураження броньованих машин, 16 гаубиць на 105 мм, 1000 "Джавелінів" та інше.
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Посол США в ООН: Міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу Росії змінити кордони України силою. Відео
«Міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу Росії змінити кордони України силою, і коли світові лідери приїдуть до Нью-Йорка наступного місяця, щоб підтвердити свої зобов’язання щодо Статуту ООН, вони також підтвердять свою підтримку цього основного принципу. Тож скільки б ще фіктивних референдумів не проводила незаконна влада, яку Москва намагається встановити, ми й надалі захищатимемо Статут ООН і будемо відстоювати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України», - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
В ООН не бачать ознак припинення бойових дій в Україні
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш під час засідання Ради Безпеки ООН в середу, 24 серпня, заявив про відсутність ознак припинення бойових дій в Україні і вказав, що постійно з’являються нові потенційні зони небезпечної ескалації. Засідання Ради Безпеки ООН було присвячене ситуації, що склалась в Україні у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Представники багатьох країн засудили агресію Росії та підтвердили відданість суверенітету, територіальній цілісності і незалежності України.
Бойові дії в Україні не мають ознак припинення, з’являються нові потенційні зони небезпечної ескалаціїГенеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш
«Сьогодні виповнюється сумна і трагічна віха – шість місяців після вторгнення Росії в Україну 24 лютого. У цей руйнівний період тисячі мирних жителів були вбиті і поранені, у тому числі сотні дітей. Незліченна кількість людей втратила своїх рідних, друзів і близьких. Світ став свідком серйозних порушень міжнародного права, прав людини та міжнародних звичаїв війни і правових норм. За ці порушення не було відповідальності», - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш. За його словами, через війну мільйони українців втратили свої домівки, своє майно і стали внутрішньо переміщеними особами чи біженцями. «Бойові дії в Україні не мають ознак припинення, з’являються нові потенційні зони небезпечної ескалації», - додав генсек ООН.
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зауважила, що ціль Росії - зруйнувати Україну як геополітичну одиницю та стерти її з мапи світу, але міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу Росії змінити кордони України силою.
Скільки б ще фіктивних референдумів не проводила незаконна влада, яку Москва намагається встановити, ми й надалі захищатимемо Статут ООН і будемо відстоювати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність УкраїниПосол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд
«Сьогодні пройшло шість місяців навмисної, невиправданої та жорстокої повномасштабної війни Росії проти України. Шість місяців жахливих звірств, включно із зґвалтуваннями, вбивствами та тортурами в таких містах, як Буча та інших, шість місяців як розділили сім’ї і мільйони стали переселенцями. Шість місяців вбивств, тисячі загиблих. Ціль Росії чітка як ніколи – зруйнувати Україну як геополітичну одиницю та стерти її з мапи світу», - заявила посол США в ООН. Вона наголосила, що міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу Росії змінити кордони України силою.
«Коли світові лідери приїдуть до Нью-Йорка наступного місяця, щоб підтвердити свої зобов’язання щодо Статуту ООН, вони також підтвердять свою підтримку цього основного принципу. Тож скільки б ще фіктивних референдумів не проводила незаконна влада, яку Москва намагається встановити, ми й надалі захищатимемо Статут ООН і будемо відстоювати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України», - додає Лінда Томас-Грінфілд.
Представник Росії в Раді Безпеки ООН намагався заблокувати участь президента України Володимира Зеленського, яка відбулась відеозв’язком, втім позиція РФ не знайшла підтримки.
«Росія повинна звільнити захоплену територію України. Щоб не було продовольчої кризи, Росія має забратись з нашої землі, нашого моря. Це потрібно, щоб жодна країна в світі ніколи знову не змогла нехтувати Статутом ООН і конвенціями, обов'язковими для всього людства. Росія має понести відповідальність за агресію проти України», - заявив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський запропонував провести наступного року в Києві під егідою ООН"Саміт майбутнього".
"Генсек ООН Антоніу Гуттеріш хоче організувати "Саміт майбутнього" наступного року. Ми підтримуємо цю ініціативу і ще раз підтверджуємо: щоб вибудувати спільне майбутнє, необхідно залишити на звалищі історії те, що не дозволяло людству жити в умовах миру, а саме: агресію, колоніальні амбіції", – додав Зеленський.
«Ми всі повинні підтвердити і змусити Росію визнати непорушність кордонів, які є безумовною цінністю для всіх народів. Незалежність нашої країни має фундаментальне значення для міжнародних відносин. Збереження гарантій нашої незалежності, повернення нормальних економічних стосунків з Україною відновить справжню силу Статуту ООН і врятує світ від кризи, з якою всі ми зараз змушені зіткнутись», - заявив президент України.
Нагадаємо, що Сполучені Штати оголосили про найбільший транш оборонної допомоги Україні - майже 2,98 млрд доларів зброї та обладнання надійде Україні за Ініціативою безпекової допомоги Україні. Про це президент США Джо Байден заявив в середу, 24 серпня, в День незалежності України.
Дивіться також: 3 млрд військової допомоги від США з нагоди Дня незалежності України
- Голос Америки
Нова зброя та "Стефанія" - військові країн НАТО привітали Україну з Днем Незалежності
Міністерство оборони Великої Британії привітало Україну з Днем Незалежності та повідомило про новий пакет військової допомоги.
У твіті Міністерство оборони Великої Британії вітає українців зі святом і повідомляє про те, що прем’єр-міністр країни надав надає Збройним силам України нових 2 тисячі безпілотники на суму 54 мільйонів фунтів (майже 64 мільйонів доларів США).
«Велика Британія надає Збройним силам України пакет із 2000 найсучасніших безпілотників і безпілотних боєприпасів на суму 54 мільйони фунтів», – мовиться у повідомленні.
Перебуваючи у Києві, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про допомогу Україні. Крім безпілотників, Україна отримає протитанкові боєприпаси.
«Ми віддаємо належне непорушній відданості України захищати свої свободи та цінності», – мовиться у твіті Міністерства оборони Британії.
У своєму привітанні Міністр оборони Британії Джеймс Гіппі нагадав про те, що Британія є серед тих країн, які надають не лише зброю, але і допомагають з підготовкою українських військових, чиїм духом і силою вони Британія захоплюється.
«Ми продовжуємо тісно працювати і тренуватися разом, у той час як сила і дух Збройних Сил України та стійкість, яка єднає український народ є таким же помітним зараз, як і будь-коли», – мовиться у привітанні міністра оборони Британії Джеймса Гіппі.
Також на честь Дня Незалежності України «як данину українському народу» оркестр королівської Швейцарської гвардії виконав пісню «Стефанія», яка стала переможницею цьогорічного Євробачення.
Міністерство оборони Німеччини також привітало українців з Днем Незалежності і запевнило, що стоїть пліч-о-пліч з «українськими друзями» і підтримувати стільки, скільки буде необхідно.
«Україна сьогодні святкує День Незалежності - 6 місяців вона веде мужню та рішучу боротьбу проти нападу на свою свободу. Ми стоїмо поруч з нашими українськими друзями і підтримуємо, поки це необхідно».
Також Україну привітав адмірал Роб Бауер королівського флоту Нідерландів, який очолює Військовий комітет НАТО та є військовим радником Генерального секретаря та Північноатлантичної ради.
«У цей День Незалежності ми вшановуємо мужність Збройних Сил України. Вони докорінно змінили сучасну війну та знову й знову перемагають свого супротивника. Україна може виграти цю війну і вийти переможцем. Слава Україні! Ми разом з Україною!» – мовиться у твіті адмірала Бауера, який є найвищим військовим офіцером НАТО.
Як повідомляв Голос Америки, в День Незалежності США оголосили про новий пакет оборонної допомоги обсягом майже 3 млрд дол.
- Голос Америки
Авіатори із України та США вітають українців із Днем Незалежності. Відео
Український військовий пілот винищувача МіГ-29, позивний "Джус”, який сьогодні командує авіаційною ланкою, що відповідає за Київський регіон. Раніше він проходив тренування із представниками ВПС США та безпосерденьо із підполковником у відставці Джонатаном Бердом, позивний “Джерсі”.
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