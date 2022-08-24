В чому унікальність пакету оборонної допомоги, яку Байден оголосив на День незалежності України, розповіли в Пентагоні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш під час засідання Ради Безпеки ООН в середу, 24 серпня, заявив про відсутність ознак припинення бойових дій в Україні і вказав, що постійно з’являються нові потенційні зони небезпечної ескалації. Засідання Ради Безпеки ООН було присвячене ситуації, що склалась в Україні у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Представники багатьох країн засудили агресію Росії та підтвердили відданість суверенітету, територіальній цілісності і незалежності України.

Бойові дії в Україні не мають ознак припинення, з’являються нові потенційні зони небезпечної ескалації

«Сьогодні виповнюється сумна і трагічна віха – шість місяців після вторгнення Росії в Україну 24 лютого. У цей руйнівний період тисячі мирних жителів були вбиті і поранені, у тому числі сотні дітей. Незліченна кількість людей втратила своїх рідних, друзів і близьких. Світ став свідком серйозних порушень міжнародного права, прав людини та міжнародних звичаїв війни і правових норм. За ці порушення не було відповідальності», - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш. За його словами, через війну мільйони українців втратили свої домівки, своє майно і стали внутрішньо переміщеними особами чи біженцями. «Бойові дії в Україні не мають ознак припинення, з’являються нові потенційні зони небезпечної ескалації», - додав генсек ООН.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зауважила, що ціль Росії - зруйнувати Україну як геополітичну одиницю та стерти її з мапи світу, але міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу Росії змінити кордони України силою.

Скільки б ще фіктивних референдумів не проводила незаконна влада, яку Москва намагається встановити, ми й надалі захищатимемо Статут ООН і будемо відстоювати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України

«Сьогодні пройшло шість місяців навмисної, невиправданої та жорстокої повномасштабної війни Росії проти України. Шість місяців жахливих звірств, включно із зґвалтуваннями, вбивствами та тортурами в таких містах, як Буча та інших, шість місяців як розділили сім’ї і мільйони стали переселенцями. Шість місяців вбивств, тисячі загиблих. Ціль Росії чітка як ніколи – зруйнувати Україну як геополітичну одиницю та стерти її з мапи світу», - заявила посол США в ООН. Вона наголосила, що міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу Росії змінити кордони України силою.

«Коли світові лідери приїдуть до Нью-Йорка наступного місяця, щоб підтвердити свої зобов’язання щодо Статуту ООН, вони також підтвердять свою підтримку цього основного принципу. Тож скільки б ще фіктивних референдумів не проводила незаконна влада, яку Москва намагається встановити, ми й надалі захищатимемо Статут ООН і будемо відстоювати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України», - додає Лінда Томас-Грінфілд.

Представник Росії в Раді Безпеки ООН намагався заблокувати участь президента України Володимира Зеленського, яка відбулась відеозв’язком, втім позиція РФ не знайшла підтримки.

«Росія повинна звільнити захоплену територію України. Щоб не було продовольчої кризи, Росія має забратись з нашої землі, нашого моря. Це потрібно, щоб жодна країна в світі ніколи знову не змогла нехтувати Статутом ООН і конвенціями, обов'язковими для всього людства. Росія має понести відповідальність за агресію проти України», - заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський запропонував провести наступного року в Києві під егідою ООН"Саміт майбутнього".

"Генсек ООН Антоніу Гуттеріш хоче організувати "Саміт майбутнього" наступного року. Ми підтримуємо цю ініціативу і ще раз підтверджуємо: щоб вибудувати спільне майбутнє, необхідно залишити на звалищі історії те, що не дозволяло людству жити в умовах миру, а саме: агресію, колоніальні амбіції", – додав Зеленський.

«Ми всі повинні підтвердити і змусити Росію визнати непорушність кордонів, які є безумовною цінністю для всіх народів. Незалежність нашої країни має фундаментальне значення для міжнародних відносин. Збереження гарантій нашої незалежності, повернення нормальних економічних стосунків з Україною відновить справжню силу Статуту ООН і врятує світ від кризи, з якою всі ми зараз змушені зіткнутись», - заявив президент України.

Нагадаємо, що Сполучені Штати оголосили про найбільший транш оборонної допомоги Україні - майже 2,98 млрд доларів зброї та обладнання надійде Україні за Ініціативою безпекової допомоги Україні. Про це президент США Джо Байден заявив в середу, 24 серпня, в День незалежності України.

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