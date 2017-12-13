Нове посольство США в Лондоні коштує мільярд доларів

Посольство США в Лондоні переїздить до нової будівлі вартістю мільярд доларів.

Найближчий союзник Британії полишить будівлю з каменю та бетону 1960-х років на площі Ґровенор в Лондоні, в районі, який був відомий як "маленька Америка" через те, що протягом Другої світової війни на площі розміщався військовий штаб генерала Двайта Айзенгавера, пише Reuters.

Перед колишнім посольством в 1960-х проводились протести проти війни у В’єтнамі, в яких брали участь тисячі британців, включаючи таких відомих осіб як соліст групи Rolling Stones Мік Джаґґер.

Нова 12-поверхова будівля на південному березі Темзи стала центром великого проекту відновлення колишньої промислової зони, відомої як "Дев’ять в’язів".

"Це посольство, якщо дивитись крізь вікна, є відображенням глобальної постави США в 21 столітті: ми дивимось назовні, радше ніж всередину", - сказав Вуді Джонсон, посол США у Великобританії, призначений президентом Трампом.

Державний департамент США провів конкурс на проект нової будівлі в 2008 році. Будівництво, що коштувало мільярд доларів, було повністю профінансоване через продаж інших об’єктів нерухомості в Лондоні, повідомляє Reuters.

Скляна будова "за формою нагадує про основоположні демократичні цінності прозорості, відкритості та рівноправ’я", - йдеться в документі Державного департаменту.

Посольство також відповідає вимогам безпеки і розташоване за 30 метрів від оточуючих будівель. Серед яких в основному житлові будинки. Комплекс також має територію для проживання морських піхотинців.

​"Це не просто новий офіс, він означає нову еру в дружніх відносинах між нашими двома країнами. Президент Трамп хоче тісно співпрацювати з Великобританією", - сказав Джонсон.

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