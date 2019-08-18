У суді США розкрили нові деталі роботи екс-юриста Обами на Україну

Віктор Пінчук сплатив видатки на складання американськими юристами Skadden Arps звіту 2012 року, який намагався представити переслідування колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з боку уряду Януковича в позитивному світлі.

Хоча замовником звіту виступив уряд України, видатки у більш ніж 4 мільйони доларів сплатив Віктор Пінчук. Таку інформацію розкрив Даг Шон, політолог Демократичної партії США, виступаючи в окружному суді Вашигтона в якості свідка у справі роботи на Україну колишнього радника Обами Грегорі Крейга, повідомляють ЗМІ.

Крейга обвинувачують у наданні неправдивої інформації посадовцям Міністерства юстиції США стосовно його співпраці з Полом Манафортом на користь уряду України. Судовий розгляд справи почався у четвер.

Саме для того, щоб приховати роль Пінчука у звіті, Крейг не зареєструвався в якості лобіста на користь іноземної установи, порушивши закон, припустила сторона обвинувачення під час судового засідання у п'ятницю. Прокурор заявив, що виплату від Пінчука було проведено через офшорні рахунки Манафорта на Кіпрі, пише The Washington Examiner.

Шон заявив, що отримав першу виплату обсягом 150 000 доларів від Фонду Пінчука і передав її юристам Skadden, а після того виплатами опікувався Манафорт.

Шон все ж підтвердив, що на запит Крейга в 2012 році про те, чи можна розкрити роль Пінчука та Шона у звіті, він відповів негативно.

У справі, що стала результатом розслідування втручання Росії до виборів США, проведеного спецпрокурором Робертом Мюллером, прокуратура США висунула низку обвинувачень в порушенні правил здійснення лобістської діяльності. Так, американський закон вимагає відповідної реєстрації від осіб, які проводять діяльність в політичних колах США на користь іноземної установи.

Центральним епізодом справи є просування звіту Крейгом серед впливових осіб у Вашингтоні і, зокрема, передача звіту кореспонденту видання The New York Times Девіду Сенгеру.

Даг Шон розповів суду як долучив Крейга до роботи на користь українських клієнтів. "Мій клієнт в Україні, Віктор Пінчук, захотів, щоб я пошукав висококваліфікованого юриста, якого можна було б долучити до проекту", - цитує свідчення Шона Politico.

Сторона захисту наголосила, що зі свідчень Шона випливає, що Крейг не прагнув отримати роботу від Манафорта і спочатку не знав про участь у проекті цього політтехнолога.

Судовий розгляд справи, за очікуваннями, триватиме два тижні. Якщо Крейга визнають винним, йому може загрожувати до п'яти років ув'язнення і штраф до 250 000 доларів.

Фірма Skadden досягла досудового врегулювання з міністерством юстиції США і виплатила 4,6 мільйона доларів - ту саму суму, яку отримала за складання звіту від української сторони, нагадує The Washington Examiner.

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