У справі щодо імпічменту викликали свідчити співробітників Білого дому та Держдепу

Демократи у Палаті представників Конгресу США у п'ятницю виписали ще три повістки у рамках розслідування про можливий імпічмент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Повістки виписані щодо високопосадовців Адміністративно-бюджетного управління Білого дому і Держдепартаменту США. Свідчення у рамках справи про імпічмент повинні дати Рассел Воут, в.о. директора Адміністративно-бюджетного управління Білого дому, Майкл Даффі, заступник директора Програм національної безпеки і Ульріх Брехбуль, радник Держдепартаменту США.

Даффі повинен з'явитися для надання свідчень у трьох комітетах, які ведуть розслідування, 5 листопада, Воут і Брехбуль - 6 листопада, говориться в заяві законодавців.