Нові правила в'їзду до США запрацюють з 8 листопада

Президент США Джо Байден підписав заяву про введення нових правил авіаподорожей до США. Правила передбачають запровадження вимоги вакцинації для подорожучих а також скасування обмежень на подорожі з більшості країн Європи а також з Китаю, Індії, Бразилії тощо.

"В інтересах Сполучених Штатів відійти від обмежень, запроваджених щодо окремих країн, що вводились раніше під час пандемії COVID-19 і ввести правила на основі вакцинацій, щоб безпечно відновити міжнародні авіаподорожі до Сполучених Штатів", - написав Байден в заяві.

Згідно з правилами, що будуть діяти починаючи з 8 листопада, іноземці, які хочуть в'їхати до Сполучених Штатів, перед посадкою на літак повинні будуть надати посвідку вакцинації від COVID-19.

Враховуватимуться щеплення зроблені вакцинами зареєстрованими США та Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Подорожуючі, які пройшли повну вакцинацію, повинні будуть також пред'явити негативні результати тесту на коронавірус. Тест має бути зроблено не раніше, ніж за три дні до посадки.

Ті, хто не пройшов вакцинацію і підпадає під виключення з правил, повинні бадать надати негативний результат тесту, зробленого за день до вильоту.

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