Віце-президент США оголосив нові санкції проти Венесуели і нагадав про загрози соціалізму

США запровадили санкції проти 34 кораблів, якими володіє, або управляє державна нафтова компанія Венесуели PDVSA а також двох компаній та корабля, які транспортують венесуельську нафту до Куби. Про це оголосив віце-президент США Майк Пенс. Відповідну інформацію також розмістило на своєму офіційному сайті Міністерство фінансів США.

«Боротьба у Венесуелі точиться між диктатурою та демократією і свобода отримала свй шанс. Ніколас Мадуро – диктатор без законних прав на владу і Ніколас Мадуро має піти», - заявив Пенс у виступі в американському університеті Rice в Техасі. Він назвав нафтові поставки «кровеносною системою корумпованого режиму».

Звертаючись до молодого покоління, він наголосив: «Ті з вас, кого приваблюють пісні сирен соціалізму, будьте обережними з бажаннями. Соціалізм – не шлях до свободи. Соціалізм – шлях до урядового контролю. І він живиться з цензури».

За оцінками, в штаті Техас проживає біля 50 000 вихідців з Венесуели і багато з них підтримує політику США спрямовану проти режиму Мадуро, пише Reuters.

Наступного тижня, Пенс виступить з ремарками стосовно ситуації у Венесуелі на засіданні Ради Безпеки ООН в середу, повідомляє видання. Хоча виступ віце-президента США і приверне додаткову увагу міжнародної спільноти до ситуації у Венесуелі, РБ ООН навряд чи вживатиме конкретні заходи.

Раніше США та Росія не змогли домогтись від РБ ООН затвердження своїх резолюцій стосовно ситуації у Венесуелі.

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