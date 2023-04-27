Актуально
- Голос Америки
США оголосили нові санкції щодо російського ФСБ та Ірану
Білий дім оголосив нові санкції щодо організацій та осіб в Росії та Ірані, які причетні до неправомірного утримування американських громадян заручниками.
«Сьогодні ми оголошуємо санкції щодо Федеральної служби безпеки Росії, відомої як ФСБ, за відповідальність або співучасть, пряму чи опосередковану, відповідальність за накази, контроль чи іншу причетність до неправомірного затримання громадян США за кордоном», - повідомили представники уряду США.
Посадовці наголосили, що ФСБ «неодноразово брала участь в арешті, розслідуванні та затриманні протизаконно утримуваних у Росії громадян США. Більше того, російські державні ЗМІ публічно визнали причетність ФСБ до арешту та розслідування неправомірного затримання громадян США».
Санкції також оголошені щодо Корпусу вартових ісламської революції Ірану та ще чотирьох осіб, яких асоціюють із цією організацією. За словами посадовців, це тільки перший раунд санкцій, передбачений Указом президента Байдена.
Ці особи (фізичні та юридичні – ред.) в Росії та Ірані намагалися використати американців для політичного впливу або домагатися поступок від Сполучених Штатів. Ці дії загрожують стабільності та цілісності міжнародної політичної системи, а також загрожують безпеці громадян США та інших осіб за кордоном, додали вони.
Напередодні Московський міський суд у Росії відкинув апеляцію на арешт журналіста американської газети The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого звинувачують у шпигунстві.
Держдепартамент США визнав Гершковича "неправомірно затриманим" Росією. Цей статус еквівалентний статусу заручника - Вашингтон раніше вносив Росію до списку країн, де існує загроза захоплення громадян США державою.
Гершковичу загрожує до 20 років ув'язнення. Багато експертів припускають, що журналіста хочуть обміняти на одного з громадян Росії, арештованого однією з країн Заходу.
Всі новини дня
- Голос Америки
Депортація до Росії та русифікація українських дітей є доказами геноциду – ПАРЄ
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії та їхню подальшу русифікацію.
Відповідну резолюцію ПАРЄ ухвалила 27 квітня.
Цього ж дня у ПАРЄ виступила дружина президента України Олена Зеленська, яка заявила: “Росія свідомо позбавляє наших дітей сімей, імен, мови, коріння”.
За словами Зеленської, із понад 19 300 дітей вдалося повернути лише 361. “Дуже боляче за кожне життя. І наш спільний обов‘язок – повернути всіх додому”, - каже дружина президента.
“Мала змогу розповісти на засіданні ПАРЄ історії українських дітей, яких уже вдалося повернути. Про Сашка, якому росіяни брехали, що від нього відмовились рідні. Про Кіру, батьків якої вбили на її очах. Нашим дітям потрібна не жалість, а справедливість. Ми будемо боротись за кожного”, - написала Зеленська у твіттері.
У документі ПАРЄ йдеться, що насильницька передача дітей з однієї групи в іншу з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу вважається злочином геноциду відповідно до Конвенції про геноцид 1948 року.
Як повідомляв Голос Америки, генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що злочин агресії Росії повинен бути покараний на міжнародному рівні.
А питання тиску на президента Росії Володимира Путіна задля повернення незаконно депортованих дітей, створення міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії, а також конфіскації російського майна, на думку українського прокурора, залежать перш за все від політичної мужності країн.
«Кожне спілкування з Путіним від будь-кого має починатись «Путін, поверни українських дітей», - сказав генпрокурор України в інтерв’ю Голосу Америки.
Ознакою геноциду назвали депортацію українських дітей і члени Конгресу США.
Конгресмени Дон Бейкон (республіканець), Джиммі Панетта (демократ) та сенаторка Емі Клобучар (демократка) разом із генпрокурором України Андрієм Костіним нагадали про важливість двопартійної резолюції Конгресу, яка засуджує викрадення українських дітей Росією. Цей документ не лише засуджує дії РФ, а й закликає країну негайно повернути незаконно вивезених українських дітей.
Дивіться також:
- Голос Америки
Провідні виробники зброї у США звітують про ріст прибутків на тлі війни Росії в Україні
Провідні американські компанії з виробництва зброї у США у квітні повідомляють про високі прибутки на тлі зростання продажів зброї на тлі війни Росії в Україні та напруженості відносин США й Китаю.
Зокрема компанія Northrop Grumman, що виготовляє зокрема 155-мм снаряди для України, звітує, що за перший квартал виробник озброєння перевершив очікування щодо прибутку, й акції виросли на 1,32%.
Напередодні General Dynamics, що виробляє зокрема танки Abrams й БМП Stryker, оголосила про 5,2% зростання квартальних прибутків.
До цього у виробника систем Patriot, Stinger, компанії Raytheon Technologies, повідомили про 4% квартальне зростання прибутків.
Минулого тижня акції Lockheed Martin досягли рекордної позначки, зрісши на 3,8%. Ця компанія виробляє, зокрема, військові гелікоптери Black Hawk, винищувачі F-35, ракети ATACMS.
Американські видання раніше відзначали, що з огляду на збільшення військової допомоги Вашингтона Києву та побоювання про нарощування військових сил Китаю провідні виробники зброї у США отримують рекордні за обсягом замовлення від Пентагону.
При цьому, як писало видання Wall Street Journal, компанії стикаються із перебоями у системі постачань, нестачею робочої сили, ключових компонентів, як-то мікрочипи та двигуни, а також відсутністю певності у майбутньому індустрії - це необхідно для того, щоб компанії приймали рішення про розширення виробничих потужностей.
Як повідомляв Голос Америки, війна Росії в Україні засвідчила, що США та європейські союзники виявились не готовими підтримувати довготривалу наземну війну, зокрема гострою виявилась проблема браку 155-мм снарядів.
США намагаються збільшити виробництво таких боєприпасів "не тільки для підтримки України, але й для того, щоб бути готовими до потенційного конфлікту з Китаєм". На найзначнішу трансформацію за останні 40 років американська армія планує витратити мільярди доларів й звести заводи з виробництва боєприпасів по всій країні.
При цьому головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі в Конгресі заявив, що Збройні сили України отримають необхідну зброю вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ і що понад 98% обіцяної Києву бойової техніки вже поставлено.
Минулого тижня в Німеччині міністр оборони США Ллойд Остін нагадав, що США надали Україні понад 35 мільярдів доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії, включно з останнім пакетом на 325 мільйонів доларів, оголошеним минулого тижня, до якого увійшли боєприпаси для HIMARS, додаткові 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські бронебійні снаряди.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Посолка США в ООН зачитала Лаврову Статут організації
Посолка США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд назвала «втіленням іронії та лицемірства» той факт, що міністр закордонних справ Росії головував у Раді Безпеки ООН на засіданні з питань багатосторонності.
Про це американська дипломатка написала на своїй сторінці у мережі Twitter, додавши, що вона зачитала російському колезі, що говорить основоположний документ ООН з приводу дій Росії.
«Завдяки своєму односторонньому неспровокованому вторгненню в Україну Росія атакувала все, що означає Статут ООН, – наголосила Томас-Ґрінфілд. – Тому я підняла Хартію і зачитала її частини міністру закордонних справ Росії. Я хотіла нагадати йому, що означає Статут і все, що ми цінуємо як члени ООН».
Як повідомляв Голос Америки, у понеділок Росія скликала дебати в Раді Безпеки ООН на тему «Ефективна багатостороння робота дипломатів через захист принципів Статуту ООН». Ще до початку засідання низка послів назвали таку поведінку Росії «цинічною».
Під час свого виступу Лавров звинуватив, «колективний Захід» у тому, що він підриває вплив ООН. Лавров також назвав країни Заходу «західною меншістю», що диктує свої правила решті світу, і підриває «багатосторонню дипломатію», а Росія та Китай намагаються цьому протистояти.
Дивіться також:
Ситуація на ЗАЕС: наскільки високим є ризик потенційної катастрофи? Відео
Із чотирьох працюючих АЕС в Україні одна перебуває під російською окупацією. Яка ситуація на Запорізькій станції зараз, і наскільки високим є ризик потенційної катастрофи?
Форум