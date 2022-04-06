Нові санкції США проти Кремля стосуватимуться високопосадовців і фінустанов Росії, - Псакі

У середу Вашингтон у співпраці із ЄС та "Групою семи" планує оголосити новий раунд санкцій проти Росії за її війну в Україні, - повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі. Нові заходи збільшать економічний тиск на фінансові інституції та державні підприємства Росії, а також стосуватимуться російських високопосадовців та їхніх родичів.

Вона відмовилась коментувати повідомлення про те, що санкції можуть торкнутись дочок Путіна.

США та країни ЄС звинувачують Москву у "воєнних злочинах" проти мирних українців.

У вівторок також стало відомо, що Європейський союз запроваджує п’ятий пакет санкцій проти Росії через «жорстоку, нещадну війну», яку вона веде, зокрема, проти цивільного населення України.

Як оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, серед санкцій заборона на імпорт вугілля з Росії, повна заборона транзакцій для чотирьох ключових російських банків, заборона російським суднам на доступ до портів ЄС і заборона роботи російських і білоруських автотранспортних операторів, подальша заборона на експорт на суму 10 мільярдів євро у важливих сферах: високотехнологічні напівпровідники, транспортне обладнання.

Крім того, йдеться про нову заборону на імпорт із РФ на суму 5,5 млрд євро. і також про заборону участі російських компаній у державних закупівлях у ЄС і виключення будь-якої фінансової підтримки ЄС російським державним органам.

Як повідомляв "Голос Америки", у вівторок державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про негайне виділення Україні додаткових 100 мільйонів доларів допомоги. "Це шосте виділення озброєння, обладнання й матеріалів із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021", а "загальна безпекова допомога Україні зростає до понад 2,4 мільярдів доларів від початку роботи цієї адміністрації президента", - повідомляє сайт Держдепу.

Також Блінкен заявив, що події у Бучі не є вчинками неконтрольованого підрозділу військ Росії, а являють собою "навмисну кампанію спрямовану на те, щоб вбивати, катувати, гвалтувати, коїти звірства".

У МЗС Росії заявляють про "провокацію українських радикалів" у Бучі, відкидають звинувачення на адресу Москви.

У статті використано матеріали Reuters